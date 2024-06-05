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涉恆大假帳案 普華永道遭中國國企集體解約

中央社台北5日電
自從恆大2009年上市以來，普華永道便擔任恆大地產的審計機構，至2023年1月解除合作，合作時間長達14年。路透
自從恆大2009年上市以來，普華永道便擔任恆大地產的審計機構，至2023年1月解除合作，合作時間長達14年。路透

資誠聯合會計師事務所（PwC）涉及恆大集團財務造假案，中國監管部門正在調查中。與此同時，疑似官方下令封殺，中國多家中央企業、國有企業4月底以來，相繼與資誠解約，改聘其他審計機構。

資誠是全球四大會計事務所之一，資誠中國公司名稱為普華永道。

綜合界面新聞、中國經濟網等陸媒報導，普華永道3日再丟大單。中國信達資產管理有限公司公告稱，擬聘請安永華明會計師事務所及安永會計師事務所作為2024年度審計機構。現任會計師事務所普華永道，其聘用期限將於2023年度股東大會結束之日止。

中國信達為中央企業。值得注意的是，因為資產風險分類不準確、房地產行業統計數據不準確、附屬機構管理不到位三項違規事實，這家央企5月31日被中國國家金融監督管理總局罰款人民幣735萬元（約101萬美元）。

根據不完全統計，4月底以來，包括招商銀行、招商港口、中國中鐵、邁瑞醫療、滬矽產業、東鵬特飲、寧波遠洋、中國太平、中國中鐵、中國人壽、中國人保等19家上市公司與普華永道取消了審計業務合作，並改聘其他審計機構。這些公司幾乎都是大型央企與國企。

自從恆大2009年上市以來，普華永道便擔任恆大地產的審計機構，至2023年1月解除合作，合作時間長達14年。

今年3月，恆大地產涉嫌債券訊息披露違法違規案由中國證監會調查完畢。經查明，其披露的2019年、2020年年報共虛增收入5641億元。而普華永道對恆大地產2019、2020年年報均出具了標準無保留意見的審計報告。

5月31日，中國證監會公布對恆大地產債券欺詐發行及訊息披露違法案作出處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並重罰41.75億元。證監會同時表示，正在推進對相關仲介機構的調查，普華永道首當其衝。

公開數據顯示，2023年，普華永道審計的中國A股上市公司合計107家，審計費用合計8.69億元。

報導引述市場人士稱，普華永道在中國連丟大單，這或許只是開始。

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