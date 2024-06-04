巴基斯坦總理訪中 雙方可望討論中巴走廊及提升巴反恐能力

巴基基坦總理夏巴茲・謝里夫。（美聯社）

中國《環球時報》報導，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫於6月4日至8日對中國進行正式訪問。這是夏巴茲今年3月第二次當選巴基斯坦總理後首次訪華。根據巴基斯坦外交部消息，在5天的行程中，夏巴茲除在北京與中國領導層舉行會談外，還將訪問西安和深圳。

清華大學國家戰略研究院研究員錢峰4日對《環球時報》記者表示，夏巴茲總理一直是中巴經濟走廊積極的推動者、執行者，在此次訪華期間，預計雙方除討論進一步深入擴展中巴經貿合作外，也有較大可能探討在當前地區情勢下，如何加強對中方人員的安全保護，包括巴基斯坦如何提升反恐能力，從根本上剷除恐怖主義。

多家外媒關注到，在夏巴茲訪華前，巴方逮捕11名激進分子，他們被指控參與造成5名中國工程師遇難的「3·26」達蘇水電站計畫恐襲事件。政治新聞媒體《外交簡報》評論認為，北京期待伊斯蘭堡做出嚴肅承諾，保障在巴中國公民的生命安全。巴軍方可能在未來幾個月內加強打擊激進分子的力度。

巴基斯坦《論壇快報》關注到，夏巴茲此行帶領來自79家巴基斯坦企業的代表，涉及領域包括工業、農業、採礦、能源和資訊科技等，他們將與中國相關產業的企業家見面交流，諮詢可能的合作機會。巴基斯坦政治分析家穆罕默德．扎米爾4日對《環球時報》記者表示，夏巴茲率領龐大的內閣和商業代表團訪華，顯示出中巴關係提升到新的高度。

路透社先前引述巴外交部發言人蒙塔茲．俾路支的話報道稱，夏巴茲此行將尋求提升中巴經濟走廊計畫合作。俾路支在新聞發布會上說，「雙方將就進一步加強全天候戰略合作夥伴關係進行討論；升級中巴經濟走廊；促進貿易和投資 ；加強安全防務、能源、航太 、科技、教育等領域的合作；促進文化合作和人文交流。」

據了解，夏巴茲4日至5日將訪問深圳，並出席中國—巴基斯坦商務會議。

「巴基斯坦希望在高通膨和債務危機中重振經濟，而一個價值數百億美元的經濟項目是其雄心壯志的核心。」卡達半島電視台3日報導稱，近年來由於巴基斯坦本身面臨政治、經濟、安全等挑戰，部分計畫近期進展遇到了不小挑戰。現在，巴基斯坦新政府正致力於重新推動中巴經濟走廊建設。

今年5月，在巴基斯坦副總理兼外長達爾訪華期間，雙方表示，將共同推動中巴經濟走廊「升級版」的建設。此訪也被認為是為夏巴茲訪華作鋪墊。巴基斯坦《黎明報》稱，夏巴茲訪華期間預計和中方簽署更多協議。穆罕默德·扎米爾對《環球時報》記者表示，「此訪將為中巴經濟走廊進入第二階段夯實基礎，該項目預計將為巴基斯坦帶來巨大的經濟效益，並創造更多就業 崗位。」

根據中國媒體先前報道，中國和巴基斯坦近期在中巴經濟走廊聯合合作委員會會議上，確定了該計畫第二階段的五條新走廊，包括成長走廊、民生走廊、創新走廊、綠色走廊和開放走廊。這五條新走廊的建設符合巴基斯坦經濟發展框架，將成為中巴兩國共同發展的新成長引擎。