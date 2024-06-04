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解放軍少將批澤倫斯基反被諷為汪精衛 官媒下架報導

中央社台北4日電
俄烏戰爭已持續超過兩年，圖為2日在基輔烏克蘭民眾送別在戰爭中的陣亡者。（路透）
俄烏戰爭已持續超過兩年，圖為2日在基輔烏克蘭民眾送別在戰爭中的陣亡者。（路透）

新加坡香格里拉對話期間，中國國防大學國際防務學院院長徐輝質疑烏克蘭總統澤倫斯基「為何而戰」的言論，不但被指充分暴露中國挺俄立場，更被控與中國對日抗戰邏輯矛盾。在網友群起質疑下，多數中國官媒紛紛將這一報導下架。

有中國網友直指，徐輝質疑澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「為何而戰」的言論，與中國對日抗戰期間另組親日政府的汪精衛無異，斥責他是「現代汪精衛」、「投降派」，更有網友直接稱呼徐輝為「徐精衛」。另有網友質疑，徐輝指美國賣武器給烏克蘭的說法是「造謠」，美歐至今都是無償提供烏克蘭武器。

➤➤➤勸降？解放軍少將奉勸澤倫斯基：搞清楚到底為何而戰

根據外電報導及外媒訊息，澤倫斯基2日在香格里拉對話期間，公開指控中國正努力阻止各國出席烏克蘭和平峰會後，中國出席代表即連忙分頭在會場向媒體表態，對澤倫斯基的指控作出辯護。其中，徐輝更對澤倫斯基作出這一引發非議的指控。

鳳凰網報導，徐輝當天即向上前採訪他的中文媒體聲稱，「我想奉勸澤連斯基（澤倫斯基），要考慮烏克蘭人民的生命的價值，他在為什麼而戰？要搞清楚」。

徐輝還宣稱，「美國總統拜登（Joe Biden）說過一句話很恐怖，他說他會支持烏克蘭，戰鬥到最後一個烏克蘭人」。「如果是戰鬥到最後一個烏克蘭人，烏克蘭人民在為什麼而戰呢？你人都沒有了」。

他並聲稱，「他（拜登）不是戰鬥到最後一個美國人在支持烏克蘭，他是給烏克蘭『賣彈藥』，支持烏克蘭打仗，哪怕打到最後一個人都要繼續賣彈藥，這是很恐怖的一種言論」。

徐輝又說，澤倫斯基「應該仔細想想這句話，對烏克蘭意味著什麼？對世界意味著什麼？對歐洲又意味著什麼？」。

綜合中國網路訊息，出乎意料的是，中國官媒報導徐輝這一表態的評論區內，湧入眾多質疑及嘲諷的留言。除了上述直指徐輝是「汪精衛」、「徐精衛」的留言外，還有網友直指「別拿汪精衛來比，人家至少還會熱血刺殺清廷高官，這貨（指徐輝）做過什麼？」、「投降派少將」等。

其他中國網友則紛紛留言表示，「保家衛國還需要理由？」、「如果是美國侵略中國呢？」、「烏克蘭人不就是為國而戰嗎？」、「徐大帥的意思是烏克蘭人直接投降？」、「當年我們先輩抗日是為何而戰」、「所以就放任別人侵略不抵抗是吧？」、「這挑明了簡中（簡體中文圈）支持烏克蘭的就是反華分子」、「挺大鵝（指俄羅斯）就直說嘛」。

另有旅居海外的中國網友直指，徐輝說美國賣武器給烏克蘭的說法，是「不折不扣的造謠」。從烏克蘭戰爭爆發以來，美國及歐洲國家至今都是無償提供烏克蘭武器，從未收過一分錢。

在反而引起中國網友群起質疑嘲諷的尷尬情況下，多數中國官媒已將徐輝這一表態的新聞下架，但仍有少部分媒體及網路平台保留這條新聞。

烏克蘭 澤倫斯基 拜登

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