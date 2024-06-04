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六四35周年 罹難者家屬發表祭文：不讓你們白白付出

中央社台北4日電
今年是六四天安門事件35周年，六四罹難者的親屬前往北京萬安公墓祭拜，圖為天安門母親發起人張先玲（前左一）與罹難者親屬們在墓前致哀。（中國讀者提供/中央社）
今年是六四天安門事件35周年，六四罹難者的親屬前往北京萬安公墓祭拜，圖為天安門母親發起人張先玲（前左一）與罹難者親屬們在墓前致哀。（中國讀者提供/中央社）

今年是六四天安門事件35周年，罹難者家屬依往例前往北京萬安公墓祭拜，並發表祭文。今年祭文寫道，歷史不能忘卻，並永遠記住罹難者們，盼領導人能夠承擔歷史的責任，讓六四能公開、公平、公正地解決，告慰六四遇難的亡靈。

「天安門母親」發起人張先玲與發言人尤維潔等六四罹難者家屬發表了這一祭文。楊明湖、楊燕生、郝致京、袁力、王衛萍、段昌隆、郭春珉和王楠等8名罹難者安葬在萬安公墓。

六四罹難者家屬說，今年是六四35周年，當年家人懷著一腔愛國熱血，一片赤子之心，關心國家的前途與命運，關心百姓的民生，希望政府清正廉潔，反官僚、反腐敗。但是，當權者卻採極端慘忍的手段，公然違背憲法，違背人民服務的心，瘋狂使用國家機器鎮壓了學生和民眾。

罹難者家屬說道，每年的這一天，家屬都懷著沈痛的心情，相聚在萬安公墓，寄託哀思，祭奠親人。這裡長眠著8位遇難親人，35年前，他們被政府的軍隊慘忍地槍殺，罪惡的子彈剝奪了他們鮮活的生命。

他們說，「歷史不能忘卻，不容忘卻，不得忘卻，歷史永遠記住他們」。

他們表示，站在罹難者的面前，彷彿又回到了35年前那個血雨腥風的夜晚。當權者竟然動用國家的野戰軍隊，使用了機槍、坦克，向手無寸鐵的和平請願學生以及市民進行了瘋狂的大屠殺。

罹難者家屬表示，之後中國官員貪污腐化現象橫行，這些年「打老虎」、「抓蒼蠅」數不勝數，貪官「前腐後繼」。中共總書記習近平曾經說過「反腐敗必須永遠吹衝鋒號」，而當年的學生們不正是反腐敗的吹哨人嗎？

他們說，「35年來，我們從最初失去親人的悲憤、痛苦與絕望，到後來我們逐漸懂得，我們必須要擦乾淚水，要將一切悲傷深藏在心底」。

家屬又說，「我們必須要為失去的親人做些事情，絕不能讓你們的生命白白付出，歷史的悲劇不能重演。在為你們討回公道的路是一場持續艱難的歷程，作為難屬的我們經歷過當局對我們採取監聽、監視、警告、威脅、跟蹤等手段，尤其是在清明節、六四，以及其他敏感時期」。

罹難者家屬指出，漫長的35年，萬安公墓長眠的8位遇難者的親人們，沒有等到正義到來的這一天，卻因年老疾病，已經有7位父母含恨離世。但是，「請相信你們的親人一定會堅定地走下去，永不言棄」。

罹難者家屬指出，將繼續向政府秉持三項訴求：「真相、賠償、問責」，希望這一代領導人能夠承擔歷史的責任，使六四慘案能得到公開、公平、公正地解決，告慰所有六四遇難的亡靈，和35年來已逝去的父母。

他們說，「願你們所追求的正義一定會實現，願你們的英靈在天堂安息」。

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