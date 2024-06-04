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六四事件35周年北京戒備 民兵著「迷彩軍服」上街維穩

記者陳政錄／北京即時報導
在北京長安街地下道，有一民兵的哨點，其身邊放有防爆盾牌和防爆叉。(記者陳政錄／攝影)
在北京長安街地下道，有一民兵的哨點，其身邊放有防爆盾牌和防爆叉。(記者陳政錄／攝影)

今天是「六四事件」35周年，北京提高社會維穩層級，天安門廣場仍須提前預約才能進入，天安門城樓則全天關閉。值得注意的是，北京市區大型路口、天橋再現「看橋員」，並出現警察搭配「民兵」的崗哨組合，且在近年中共當局持續強化民防體系的背景下，民兵改著「迷彩軍服」上街，層級有所提高，頗受來往民眾關注。

北京天安門廣場自新冠疫情爆發後，於2021年底實施預約參觀制度，至今未完全放寬，昨日進入微信「天安門廣場預約參觀服務平台」時，升旗、上午、下午、降旗等時段已顯示因「預約人數」較多，無法預約。

另一方面，「天安門城樓參觀預約」平台也顯示，天安門城樓6月4日全天關閉，鄰近天安門廣場的地鐵天安門東站D出口，2到5日分時段封閉。同時，4日當天要進入故宮的遊客，也須改從南池子大街經東華門進入午門，而非原先直接從天安門進入。

因此，在周邊管制區擴大、維安層級提升下，除了未預約者難以接近天安門廣場，今日北京市區重要路口、天橋也再現「看橋員」的身影，且與過去不同，這些「看橋員」配戴有「中國民兵」、「北京民兵」、「北京市民兵安保值勤」字樣的臂章、工作證等，穿著迷彩軍服，年紀也普遍較輕。

以東長安街和東單北大街交會的東單地鐵站路口為例，兩處天橋均出現一側有兩名警察、另一側有兩名「民兵」的「看橋員」配置，在長安街等地下人行道，也有至少一名著迷彩軍服的「民兵」站崗，身邊放著防爆盾牌和防爆叉。

不過，雖查驗身分證件的崗哨增加，也有眾多警察、武警、保安和志願者站崗、巡邏維持秩序，今日天安門廣場周邊人流與平日大致持平，成功預約參觀天安門廣場、故宮的遊客仍可入場。

「看橋員」是2022年中共20大召開期間，出現的「維穩新常態」，當時在「四通橋橫幅事件」後，北京市區各個天橋開始出現「看橋員」的身影，當時他們大多穿著黑色保安服，和印有「中國民兵」字樣的綠色反光背心，由當地街道負責民兵和兵役工作的「人民武裝部」指揮，普遍目測年齡較長。而後，在去年的中國「全國兩會」、一帶一路峰會期間，也曾再次出現「看橋員」，成員則多來自當地街道辦、居委會的志願者，以所謂的「大爺大媽」為主。

近年，中國持續強化民防體系建設，例如2022年12月，福建省國防動員辦公室成立，為中國首批，而後北京、上海、山東、武漢等地也陸續成立，部分在當地既有的人民防空辦公室基礎上組建，以加強國防動員和後備力量建設；另一面，2023年起，中國國企廣設「人民武裝部」趨勢也受到關注，當時，中國國防部發言人吳謙曾回應說，這是「依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求」。

6月4日，在北京市區大型路口、天橋，再次出現「看橋員」，他們配戴繡有「中國民兵」...
6月4日，在北京市區大型路口、天橋，再次出現「看橋員」，他們配戴繡有「中國民兵」字樣的臂章，穿著迷彩軍服，與過去的「看橋員」有明顯差異。(記者陳政錄／攝影)
6月4日，北京天安門廣場周邊遊客與平日無明顯落差。(記者陳政錄／攝影)
6月4日，北京天安門廣場周邊遊客與平日無明顯落差。(記者陳政錄／攝影)
靠近天安門廣場的一處大型天橋上，一側有兩名穿著迷彩軍服，年輕的民兵站崗，通常為一...
靠近天安門廣場的一處大型天橋上，一側有兩名穿著迷彩軍服，年輕的民兵站崗，通常為一人站崗，一人坐下休息，互相輪替，在中午時，因該點未搭起棚子，坐下者休息時可撐傘遮陽，另一人則帶回飲用水和便當。記者陳政錄／攝影
北京天安門廣場需要預約才能進入，由於今日管制區擴大、查驗身分證件的崗哨增加，沒有...
北京天安門廣場需要預約才能進入，由於今日管制區擴大、查驗身分證件的崗哨增加，沒有成功預約者，幾乎無法接近廣場周邊。(記者陳政錄／攝影)
在靠近天安門廣場的一處天橋另一側，則有兩名警察站崗，並搭起印有「警察」字樣的棚子...
在靠近天安門廣場的一處天橋另一側，則有兩名警察站崗，並搭起印有「警察」字樣的棚子遮陽。(記者陳政錄／攝影)

天安門 地鐵站 國民兵

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