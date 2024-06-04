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汪文斌將卸任中國外交部發言人 已候任駐柬埔寨大使

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汪文斌將卸任中國外交部發言人 已候任駐柬埔寨大使

記者陳宥菘／即時報導
中國國家國際發展合作署署長羅照輝6月4日會見候任中國駐柬埔寨大使汪文斌（左2）。（取自國家國際發展合作署微信公眾號）
中國國家國際發展合作署署長羅照輝6月4日會見候任中國駐柬埔寨大使汪文斌（左2）。（取自國家國際發展合作署微信公眾號）

中國外交部發言人汪文斌主持完5月24日外交部例行記者會後，傳出即將卸任的消息。根據中國國家國際發展合作署微信公眾號4日晚間消息，國家國際發展合作署署長羅照輝4日會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。上述消息顯示，汪文斌已候任中國駐柬埔寨大使。

汪文斌在上月24日例行記者會上尾聲說道，「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」並在散場之後特別與一些記者握手、合影，港媒引述現場消息報導指，汪文斌即將卸任，可能外派擔任重要國家大使或其他要職。

中國國家國際發展合作署4日晚間消息，「2024年6月4日，羅照輝署長會見候任駐柬埔寨大使汪文斌。楊偉群副署長等人參加」。

羅照輝表示，柬埔寨是中國周邊重要國家，希望使館充分發揮一線作用，與國合署密切配合，統籌標誌性工程和「小而美」項目，選好援助項目，並推動柬方用好全球發展項目庫、資金庫等各類資源，積極服務中柬戰略關係。汪文斌回應，將在國合署指導下，加大工作力度，推動中柬援助發展合作取得更多務實成果。

汪文斌現年53歲，外交資歷豐富，曾在中國外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳及中國駐塞內加爾、喀麥隆和毛里求斯使領館工作，在2020年7月出任外交部第32任發言人之前，曾於2018年至2020年擔任中國駐突尼西亞大使。

目前中國外交部「發言人表態」頁面，汪文斌的頭像與簡介仍未移除。

值得一提的是，柬埔寨可能成為中美下一個角力要地。在香格里拉對話結束後，美國防長奧斯丁4日前往柬埔寨訪問。

香港中通社引據外媒報導指，奧斯丁此訪與柬埔寨首相洪馬內及高級官員會晤，嘗試推動「重塑美柬關係」，時機就選在5月16日至30日中柬「金龍-2024」聯合軍演及香格里拉對話對話之後。

洪馬內曾表示，會延續其父、前首相洪森的內政外交政策。不過，報導指出，洪馬內是第一位畢業於美國西點軍校的柬埔寨軍人，亦是奧斯丁校友，這被認為是美國與柬新政府構建關係的切入點。

但也有專家認為，當前菲律賓以外的東協國家與美國軍事合作謹慎，不願介入大國對抗，且洪森當前仍對國家重大決策有決定性影響力。短期內，洪馬內不會貿然轉變柬埔寨的大政方針。

去年9月中旬，洪馬內應中國國務院總理李強邀請訪問中國，兩國發布聯合公報強調深化兩國打擊跨境賭博、電信詐騙的務實合作，開展「一帶一路」重大項目安保合作。柬方並強調，「台灣問題」是中國內政，柬埔寨絕不同台灣發展任何形式的官方關係。

奧斯丁 國務院 微信

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