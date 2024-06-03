88歲達賴喇嘛將來美治療膝蓋 20日起活動暫停

西藏精神領袖達賴喇嘛（左）的本月將前往美國接受膝蓋治療。(美聯社)

西藏精神領袖達賴喇嘛 （Dalai Lama）的辦公室今天表示，達賴喇嘛本月將前往美國接受膝蓋治療，從6月20日起將暫停例行公開活動。

路透報導，88歲的達賴喇嘛去年10月因患流感而獲建議不要旅行，但康復之後，他在今年1月訪問印度 東部佛教聖地菩提迦耶（Bodhgaya）。

達賴喇嘛的辦公室聲明指出，達賴喇嘛預定前往美國接受膝蓋治療。他返回後，將恢復正常活動。

聲明中未提到達賴喇嘛何時會返回印度北部喜馬拉雅山脈城鎮達蘭薩拉（Dharamsala）；目前他居住在當地一座寺廟旁的大院，周圍青色山麓和白皚雪山環繞。

1959年，達賴喇嘛在西藏起義反抗中國統治失敗後流亡印度，被北京視為危險的分離主義分子。中國官員對他與其他國家官員的任何互動都感到不滿。

達賴喇嘛先前訪問美國時，曾與美國總統等官員會面，但這次華府對他6月造訪，並未透露是否安排任何會面。

美國國務院發言人對路透社表示：「雖然美國官員與達賴喇嘛等受尊敬的宗教人士會面早有先例，但我們目前沒有任何可以證實的訊息。」

拜登 自2021年上任以來尚未與達賴喇嘛見面；而2020年競選美國總統時，拜登曾批評川普是30年來唯一沒有與這位西藏精神領袖會面或交談的總統，並稱這很「可恥」。

在美國和中國尋求讓雙方緊張關係穩定之際，任何此類接觸都會引起北京不滿。