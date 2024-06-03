六四35周年前夕 陸委會籲中國面對歷史尊重民主

陸委會今天發布新聞稿表示，北京當局應勇於面對「六四事件」歷史事實，以具體行動實現民主制度，並藉此機會呼籲北京當局應尊重台灣民主自由體制。（本報資料照片）

中國六四天安門 事件明天將滿35周年。陸委會今天發布新聞稿表示，北京當局應勇於面對「六四事件」歷史事實，以具體行動實現民主制度，並藉此機會呼籲北京當局應尊重台灣民主自由體制。

陸委會晚間發布新聞稿，呼籲北京當局在推動「全面深化改革」、「讓人民過上更好的日子」的同時，也應勇於面對「六四事件」歷史事實。

陸委會表示，北京當局應以更為柔軟、開放的態度，包容不同的意見與主張，認真傾聽來自廣大基層人民渴望追求自由、民主生活方式與公民權利的心聲，以具體的行動實現民主制度、保障基本人權，如此才是長治久安的現代化途徑。

另外，陸委會進一步強調，兩岸關係的本質就是制度與生活方式之爭，而民主、自由、和平等普世價值，則是兩岸人民拉近心靈距離的關鍵元素。兩岸應該透過善意互動與對話，創造未來無限可能性。

陸委會呼籲，希望北京當局尊重台灣人民對於民主自由體制及生活方式的堅持，並理解台灣民主制度的實踐經驗是兩岸共同的珍貴資產。

1989年6月4日，中國軍隊在北京天安門廣場鎮壓爭取政治及經濟改革的學生運動，導致許多學生、民眾死亡，部分人士逃亡海外，為「六四事件」。