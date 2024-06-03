美中香格里拉分歧明顯 北京遭指迴避問題

美國防長奧斯丁(左中)在新加坡會晤中國國防部長董軍(右中)，確認重開直接溝通管道，年底設危機溝通小組。(路透)

美中防長分別在新加坡 的香格里拉對話上發表演說，分析認為，儘管兩國仍在溝通，但在許多核心區域安全議題上，雙方明顯各說各話；外界對中國的感受，也不像它所宣稱的那樣具和平意圖。

德國之聲（DW）中文網2日報導，在許多核心區域安全議題上，中美各說各話的情況仍顯而易見。中國防長面對其他國家代表提出有關南海、烏克蘭 、加薩 地帶的具體安全問題時，也被認為避而不答。

報導引述國際危機組織（ICG）資深中國問題專家蕭嫣然（Amanda Hsiao）說，中國在傳遞訊息時，向來是對區域的關切充耳不聞。董軍所傳遞的訊息，實際上迴避了該地區許多政府對安全的真實關切。

董軍2日在香格里拉對話的演說上強調，要找到中美兩軍「正確的相處之道」須仰賴雙方的努力。他稱中方是負責任、始終秉持開放合作的大國，並指涉美方是「搞集團對抗」造成亞太地區情勢緊張的「外部勢力」。

蕭嫣然認為，中國正在推動的論述是，「中國有和平意圖，且問題不在中國，而在美國。」在當前的區域戰爭中，董軍也重申中國在烏克蘭問題上將保持「中立」，並「秉持公正立場」呼籲以巴衝突停火。

然而在董軍演說結束後，來自韓國的代表發言表示，多數亞太地區的國家都認為，中方實際所作所為，與其所說以和平發展道路為核心的區域安全決策「完全相反」。

蕭嫣然分析，「中國僅僅聲稱擁有和平意圖已經不夠了」，現今國際社會已經對中國沒有足夠的信任來支撐這一說法。

在台海議題上，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）重申美方支持台海維持現狀，並強調區域的爭端與分歧須透過對話而非脅迫或衝突來解決，「當然也不是透過所謂的懲罰」。這番不點名的言論被認為是在抨擊中國。

中方則指控各國正在以「切香腸」方式不斷虛化掏空「一中原則」，董軍說，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

董軍在演說後的問答階段，被問及包含台灣、南海、俄烏戰爭及緬甸戰亂等多道提問，但他一開始只針對台灣議題高談闊論，即使遭主持人打斷仍說：「我想先把台灣議題講完，因為這是我們核心利益的核心問題。」

對此，新加坡國立大學副教授莊嘉穎認為，談論台灣對董軍來說是最安全的一個話題。「他知道該說些什麼，他不會出錯」，二來是為了極力孤立台灣，進一步將賴清德政府描繪成「倔強、危險、冒進」的形象。

紐約時報（The New York Times）2日報導指出，長期以來，這個在新加坡舉行的年度安全論壇一直是美中關係起伏的晴雨表。

報導指出，董軍的警告以及中國軍官們在香格里拉對話上發表的其他好鬥言論，反映了北京與華盛頓在基本問題上仍存在很大分歧，儘管兩國軍方已開始討論如何防止海上和空中的軍事摩擦升級為危機。

除了台海議題，董軍還指責中國對他國在南海的「侵權挑釁」行為保持足夠克制，「但這是有限的」。

報導說，一名不願具名的美國官員對董軍把中國描述為區域爭端中無辜受害者的說法表示異議。他表示，董軍的說法與中國軍方在該地區的「脅迫行為」不符。