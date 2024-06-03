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中網紅在靖國神社撒尿塗鴉 中國官方稱要理性訴求

中央社台北3日電
一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（影片截圖）
一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（影片截圖）

一名中國網紅在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並將之拍攝成影音。中國外交部發言人毛寧今天說，「靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵」，但也提醒中國人在海外要理性表達訴求。

北京青年報報導，今天中國外交部記者會上，毛寧在回應相關提問時說，注意到有關報導，她想強調，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應當切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

她同時也提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性表達訴求。

➤➤➤日本靖國神社被噴漆 中網紅：我幹的，報復排核廢水

根據中國社群網站「小紅書」流傳的影片，中國網紅「鐵頭」拍攝自己6月1日在日本東京靖國神社入口處的石柱撒尿並噴漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所）。

「鐵頭」對著鏡頭表示，「面對日本政府允許排放汙水（核處理水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」

警方研判，涉案男子1日已離開日本，此男住在中國上海。

「鐵頭」是一名爭議網紅，他曾經檢舉補教機構新東方，導致該機構在杭州的實體課全面停課，引發部分家長不滿；後來他又在直播中，自曝多年前有涉黃經歷。對他此次行徑，中國網友輿論有支持也有批評。

環球時報前總編輯胡錫進昨天在微博發文評論此事，表示「這事雖然讓大家覺得出氣，但它畢竟有一些法律和公共場所行為規範上的複雜性。咱們覺得出氣，純屬國內網上消費，它在日本引起的效果則肯定是相反的」。

星島日報報導，湖南都市職業學院院長劉耕也在微博留言：「一個因為吹噓嫖娼經歷而被全網封殺的網紅，為了復出，利用國內部分民眾的情緒，在日本靖國神社柱子上撒尿噴漆。無論他打著什麼旗號，這種行為只能證明十八世紀英國詩人塞繆爾．約翰遜的名言：『愛國主義是流氓最後的庇護所。』」

一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（...
一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（影片截圖）

日本 靖國神社 微博

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