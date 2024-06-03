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在日本靖國神社石柱撒尿塗鴉 中國網紅已離境返中

中央社／東京3日電
一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（影片截圖）
一名中國網紅「鐵頭哥」分享影片稱是靖國神社的肇事者，目的是報復日本排放核廢水。（影片截圖）

日本靖國神社一根刻有「靖國神社」的石柱日前遭人撒尿、塗鴉，日本警方正以毀損器物偵辦。今天傳出，涉案男子及拍攝影片者1日已返回中國。男子疑為一名中國網紅。

日本產經新聞報導，路過靖國神社的民眾1日上午5時50分左右向警方報案說，靖國神社遭人噴紅漆塗鴉，用英文寫著Toilet（廁所）。

當天晚上7時左右，也有民眾發現靖國神社的狛犬遭人貼上寫有中文的紙張，打電話報案。這紙張上用中文寫著：「世界人民團結，但不包括你們。」

日本警方研判，涉案男子可能是5月31日晚間9時55分至10時之間在靖國神社石柱塗鴉，6月1日已離開日本。此男住在中國上海。

根據中國社群網站「小紅書」流傳的影片，中國網紅「鐵頭」拍攝自己6月1日在日本東京靖國神社入口處的石柱撒尿並噴漆塗鴉。「鐵頭」對著鏡頭表示，「面對日本政府允許排放汙水（核處理水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」

影片的字幕寫上，事發在6月1日，「鐵頭」爬上靖國神社入口處一根刻有「靖國神社」石柱，向石柱撒尿，之後用紅色噴漆在石柱上寫上英文Toilet（廁所），然後離去。

對於此案，日本知名整型醫師高須克彌先是在社群平台X發文懸賞500萬日圓抓涉案男子；後來他加碼到只要能抓到該男，讓男子受到應有的懲罰，懸賞金加倍，增為1000萬日圓。

靖國神社2019年8月曾發生中國籍男子攜帶墨汁進入前殿潑灑，現場白色帷幕部分被染黑。東京地方法院法官認為已逾表達自由範疇，同年底判處男子1年2個月有期徒刑，緩刑3年。

2018年底曾發生一名中國籍男子在靖國神社前燃燒報紙，抗議南京大屠殺，遭日本警方逮捕。

位於東京都千代田區的靖國神社原本是明治天皇建立的一系列招魂社之一，供奉自明治維新時代以來為日本戰死的軍人及軍屬（包括台灣籍日本兵及朝鮮籍日本兵），共246萬6000餘柱。靖國神社因合祀二次大戰的甲級戰犯，受到爭議。

靖國神社 日本 小紅書

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