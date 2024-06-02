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中國又逮英國間諜 稱中央機關人員留學時遭「金錢誘惑」策反

中國新聞組／即時報導
中國國家安全局宣布，近期又破獲一起英國MI6重大間諜案。圖為間諜示意圖，非新聞當事人。(取材自Photo by <a href=
中國國家安全局宣布，近期又破獲一起英國MI6重大間諜案。圖為間諜示意圖，非新聞當事人。(取材自Photo by 間諜。中國國安部微信公眾號3日發布新聞稿稱，近期再破獲一起英國祕密情報局（MI6）策反中國某中央國家機關工作人員王某某、周某夫婦的重大間諜案件。

中國國安部指出，2015年，王某某申請參加中英交流項目赴英留學，MI6看重其核心涉密崗位，迅速操作批准其申請。王某某抵英後，MI6特意安排有關人員對其特殊關照，邀請吃飯聚餐、參觀遊覽，設法了解其性格弱點和愛好需求。

在掌握王某某有較強金錢欲望後，MI6派遣人員以校友名義在校園內與其結識，聲稱可提供諮詢兼職的機會，並可給付高額報酬。

王某某在金錢利誘下，答應從事有償諮詢。英方以公開研究項目切入，逐步涉及到中國中央國家機關內部核心情況，支付的報酬明顯高於正常諮詢費數倍。王某某對此雖有所警覺，但在大額金錢誘惑下，仍繼續為英方提供「諮詢」服務。

新聞稿稱，經過一段時間後，英方評估認為條件成熟，便轉介MI6人員對王某某亮明身分，要求其為英國政府服務，並允諾更高報酬和安全保障。

王某某為謀求利益，答應了英方要求，履行了參諜手續。MI6對王某某進行了專業的間諜培訓，指揮其回國潛伏，搜集涉華重要情報。

王某某的妻子周某也在某核心要害單位工作，MI6在認為已將王某某套牢的基礎上，多次要求將其妻也一同拉下水，並允諾提供雙倍報酬。王某某雖有所猶豫，但經不住英方反覆勸說、利誘甚至威逼脅迫，最終同意。周某在王某某極力策動下，答應為英方搜集情報。至此，王某某夫婦一同淪為英方間諜。

新聞稿稱，中國國家安全機關經縝密偵查、掌握紮實證據後，果斷採取措施，對王某某夫婦依法審查，一舉挖出英方在中國內部安插的重要「釘子」。目前，案件正在進一步偵辦中。

英國今年4月22日也曾以間諜罪起訴兩名男子。兩人被指控向中國提供損害性的情報。英國倫敦都會警察反恐部門5月13日則指控三名男子涉嫌為香港情報機關執行任務，指稱三人涉「協助外國情報機關」與「境外干預」罪。

英國外相卡麥隆次日就此下令傳召中國駐英國大使鄭澤光。據BBC報導，英國外交部聲明稱，一名外交部官員向鄭澤光「明確表示，最近由中國指使針對英國的行徑，包括網路攻擊，間諜聯繫報告和懸賞問題，均屬不可接受」。

中國外交部發言人汪文斌當時在例行記者會上對此回應稱，一段時期以來，英方不停炒作所謂中國間諜案、中國網絡攻擊事件等，這一系列指責純屬無中生有，惡意詆毀，不可接受。對這種打著司法和國家安全的旗號，搞政治操弄的卑劣行徑，中方堅決反對。」

間諜 微信 香港

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