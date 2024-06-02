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中國百大房企銷售跌勢未止 年減33.6%

中央社北京2日電
統計顯示，5月中國房市依舊低迷，百大房企銷售額年減33.%。(中新社)
統計顯示，5月中國房市依舊低迷，百大房企銷售額年減33.%。(中新社)

為提振房地產市場，中國官方頻頻祭出救市措施，但統計顯示，5月中國房市依舊低迷，百大房企銷售額年減33.%。

綜合財聯社等中媒報導，據房市機構克而瑞的數據，5月百強房企銷售金額為3224.1億元（人民幣，下同，約445億美元），與4月相比成長3.4%，與去年同期相較則降低33.6%，單月業績規模繼續保持在歷史較低水準。

在累計業績方面，1至5月百強房企銷售金額1兆4133億元，年減44.3%，降幅減少2.5個百分點。

為搶救房市，中國官方稍早前大動作宣布多項政策，包括取消房貸利率下限、降低房貸自備款比例，並從去庫存角度提出設立3000億元保障性住房再貸款，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售的商品房，用於配售型或配租型保障性住房。

對於房市銷售未隨著新政而有明顯起色，報導引述分析表示，5月房企銷售業績微漲，與上月相比降幅總體收窄，說明5月以來各類政策出爐的背景下，房屋銷售數據沒有惡化；而隨着5月中下旬各類政策利多釋放，房企銷售可望好轉。

另據房市研究構中指研究院統計，1至5月，銷售額100億以上房企有33家，銷售額均值369.5億元。其中第一陣營（銷售額500億元以上）企業7家，銷售額均值939.4億元；第二陣營（100億至500億元）企業26家，銷售額均值216億元；第三陣營（100億元以下）企業67家，銷售額均值59.6億元。

據報導，在官方祭出上述重大房市新政後，中國多數地區已跟進調降首戶、第二房房貸自備款比例，並取消首戶、第二戶房貸利率下限。

有分析說，整體來看，新政明顯提振了市場信心，「隨着核心一二線城市逐步落實各項舉措，接下來市場有望進入政策效果兌現期」。

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