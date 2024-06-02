我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫安佐控父孫鵬下毒 對母狄鶯失望 「愛我愛到好想吐」

黃仁勳揭明年新產品名稱 後年發表下一代AI平台「Rubin」

中國防長董軍：對付台獨武裝就像「甕中捉鱉」

記者謝守真／即時報導
中國國防部長董軍2日在香格里拉對話上稱，中國對待台獨武裝就像甕中捉鱔，不足掛齒。（圖／取自央視新聞）
中國國防部長董軍2日在香格里拉對話上稱，中國對待台獨武裝就像甕中捉鱔，不足掛齒。（圖／取自央視新聞）

中國國防部長董軍2日在香格里拉對話發表主題演講時指出，解放軍將以及時堅決有力的作為遏止台獨。他隨後在回答媒體提問時再嗆，中方對待台獨武裝就像甕中捉鱉。董軍並奉勸台獨勢力好好學一學中國的《反分裂國家法》，不要碰觸當中的法律紅線。

央視新聞報導，董軍表示，台灣問題是中國的核心利益的核心問題。賴清德520就職宣誓，赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心，這一以貫之地代表以民進黨為首的台獨勢力長期在搞分裂中國的行動。

董軍指出，有的大國不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，包括聯大決議，違背兩國建交的鄭重承諾，不斷觸犯比如不允許官方交往的紅線，大肆對台出售武器。這種行徑嚴重助長台獨的氣焰，讓他們感覺很膨脹，其用心就是想著「以台制華」。

他並稱，中方也看到，520後，國際社會許多國家領導人、元首和國家、國際組織紛紛主動發聲，堅決支持一個中國的原則，反對台獨。

董軍表示，「在強大的人民軍隊面前，『台獨』分子就是螳螂當車、自欺欺人，這種行為造成的結果就只能是加速滅亡」。實際上受傷的是台灣同胞，這是中國人不願意看到的。中方對任何的台獨的極端情景、情勢，準備得非常的充分，也有能力對付台獨武裝，就像甕中捉鱉，不足掛齒。

董軍強調，「中國作為一個大國，必須實現國家的統一，也必統一。但是堅持和平統一的道路也是我們會盡最大的努力和最大的誠意來努力的。」

董軍最後警告，奉勸台獨勢力、台獨分子，丟掉幻想，回歸統一的正道，好好地搞一搞普法教育，好好學一學相關的法律，比如說《反分裂國家法》。不要碰《反分裂國家法》當中一些法律的紅線。他並重申，「搞『台獨』，自取滅亡」。

賴清德 一中原則 國防部

上一則

華為高層坦承生產陷瓶頸 「能解決7奈米就非常好」

延伸閱讀

大屋頂下／民進黨神主牌 台獨非核是兩大爛尾樓

大屋頂下／民進黨神主牌 台獨非核是兩大爛尾樓
美防長奧斯丁：亞洲安全 美國才安全

美防長奧斯丁：亞洲安全 美國才安全
兩岸過招切香腸 台灣要防禍從口出

兩岸過招切香腸 台灣要防禍從口出
香格里拉對話／董軍：膽敢把台灣從中國分裂出去 必將自取滅亡

香格里拉對話／董軍：膽敢把台灣從中國分裂出去 必將自取滅亡

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

2024-05-27 23:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
孫鵬、狄鶯當街吵架畫面流出 孫安佐發不自殺聲明

孫鵬、狄鶯當街吵架畫面流出 孫安佐發不自殺聲明
白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」
「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價

「地表最穩定商品」好市多宣布1.5元熱狗套餐不漲價