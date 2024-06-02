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王文濤：如歐方言行不一打壓中企 將採取一切必要措施

記者黃雅慧／即時報導
王文濤2日在西班牙巴塞隆納調研奇瑞埃布羅合資工廠，王文濤表示，希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路上來。(取自中國商務部)
王文濤2日在西班牙巴塞隆納調研奇瑞埃布羅合資工廠，王文濤表示，希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路上來。(取自中國商務部)

中國商務部消息指出，中國商務部部長王文濤1日在西班牙巴塞隆納主持召開西班牙中資企業圓桌會時指出，近期中法歐領導人三方會晤達成重要共識，中方希望通過對話協商妥善處理中歐經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級。如歐方言行不一，繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當利益。

王文濤表示，近期歐盟以所謂中國「產能過剩」論和「不公平競爭」等錯誤敘事為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動汽車、鐵路機車、太陽能、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。而法、德及歐盟機構領導人多次表態要避免「貿易戰」，支持以規則為基礎的多邊貿易體制和公平的競爭環境。

王文濤2日在西班牙巴塞羅那調研奇瑞埃布羅合資工廠，企業反映歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查影響中國汽車企業對歐合作問題，王文濤指出，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道。

王文濤表示，希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路上來。希望雙方企業克服困難，將項目打造成中西乃至中歐經貿合作的重要項目，成為中國汽車企業對外開展合作、實現產業鏈深度融合的典範。

歐盟委員會於去年10月發起對中國電動汽車的反補貼調查。有消息稱，歐盟委員會或將效仿美國濫用貿易保護主義，對中國電動汽車加徵關稅。

歐盟 商務部 歧視

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