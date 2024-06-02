中國釋出仁愛礁衝突畫面 指控菲律賓以槍指向陸海警

中國與菲律賓在仁愛礁的衝突持續，中方2日釋出影片指，菲律賓方的人員持槍在甲板活動，並用槍指向陸方海警。（取材自微博）

中菲兩國在南海衝突問題持續。大陸官方海外媒體「CGTN」2日釋出菲律賓於5月19日對在南海仁愛礁的「非法坐灘」軍艦馬德雷山號進行空投補給的影片。報導稱，當中國海警「依法依規」應對時，發現馬德雷山號上至少2名人員持槍在甲板活動，並用手、槍枝指向中國海警方向。

CGTN稱，5月19日，菲律賓對「非法坐灘」仁愛礁的軍艦進行空投補給。中國海警依法依規應對時，發現艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指著中國海警方向。

而從公開影像亦可見到，兩名持槍人員在馬德雷山號甲板巡邏，期間分別用手和用槍指向中國海警。

環球時報指出，近日香格里拉對話於新加坡 舉行，中國軍事科學院原副院長何雷與會出席，並發表演說指出，菲律賓總統馬可仕演講時指責「鄰國」在南海違反基於規則的國際秩序，事實上違反國際秩序的恰恰是菲律賓。

何雷表示，目前中國與其他在南海有爭議的國家保持著和平穩定關係，唯獨與菲律賓發生激烈爭端，而且自從菲律賓本屆政府上台以後，在仁愛礁、黃岩島等頻頻發生爭端，「直截了當的說，挑起事端的責任在菲方，幕後操手是美國。」

何雷質問，「菲方演講時談到維護東盟的中心地位，那為什麼又離開東盟，搞美菲日澳的小分隊？強化美菲軍事同盟？為什麼在南海搞美菲日澳的聯合軍演？美菲的『肩並肩』聯合軍演？為什麼不遵守南海各方行為宣言？」

他強調，解決南海爭端要靠南海周邊國家、靠東協，而非境外國家，「如果有人硬是認為南海周邊國家沒有能力解決南海問題，非要引進域外國家介入不可，中方絕不會『引狼入室』，絕不允許那些不懷好意的域外國家介入插手南海問題。」

何雷警告，中國堅決反對域外國家插手和干預南海問題的解決。事實證明，南海動亂的引起，很大程度是那些域外國家挑撥、挑唆造成的。這些域外國家才是南海動亂的策劃者、製造者。