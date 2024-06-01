中國「嫦娥六號」成功在月球背面降落 即將「蟾宮挖寶」

6月2日，在北京航天飛行控制中心，工作人員在監測嫦娥六號著陸器和上升器組合體工作情況。(新華社)

北京時間6月2日清晨，「嫦娥六號」成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區，開啟人類探測器首次在月球背面實施的樣品採集任務，即將「蟾宮挖寶」。

北京航天飛行控制中心響起熱烈的掌聲，嫦娥六號著陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，成功著陸在月球背面南極-艾特肯盆地預選著陸區。

自5月3日發射入軌以來，嫦娥六號探測器經歷了約30天的奔月之旅，在經過地月轉移、近月制動、環月飛行等一系列關鍵動作後，完成了這世界矚目的「精采一落」。

這是6月2日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的嫦娥六號著陸器和上升器組合體著陸月背的模擬動畫畫面。(新華社)

相比降落在月球正面，降落在月球背面可謂環環相扣、步步關鍵。特別是此次任務的預選著陸區——月球背面南極-艾特肯盆地，落差可達十多公里，好比要把一台小卡車成功降落到崇山峻嶺中，每一步都不能掉以輕心，充滿著中國航天人的智慧和創造。

「漸次煞車」減速接近月表——著陸器和上升器組合體實施動力下降，搭載的7500牛變推力主發動機開機，逐步將探測器相對月球速度降為零。其間，組合體進行快速姿態調整，逐漸接近月表。

「火眼金睛」選擇理想落點——著陸器和上升器組合體通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測 ，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100米處懸停，利用激光三維掃描進行精確拍照以檢測月面障礙，最終選定著陸點，開始緩速垂直下降。

這是6月2日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的嫦娥六號著陸器和上升器組合體著陸月背的模擬動畫畫面。(新華社)

「關鍵緩衝」確保安全落月——即將到達月面時，發動機關閉，利用緩衝系統保障組合體以自由落體方式到達月面，最終平穩著陸在月球背面南極-艾特肯盆地。

月背著陸時間短、難度大、風險高，放眼世界也僅有中國的「嫦娥四號」探測器曾在2019年初成功實現月背軟著陸。此次嫦娥六號不僅要實現月背軟著陸，更將按計畫採集月球背面的月壤。

2004年，中國探月工程正式批准立項。從嫦娥一號拍攝全月球影像圖，到嫦娥四號實現人類首次月球背面軟著陸；從嫦娥五號 帶著月壤勝利歸來，再到如今嫦娥六號即將月背「挖寶」……20年來，中國探月工程不斷刷新人類月球探測的紀錄。

成功著陸月背，只是開始。後續著陸器將進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，隨後正式開始持續約2天的月背採樣工作，通過鑽取和表取兩種方式分別採集月球樣品，實現多點、多樣化自動採樣。

同時，本次任務還將開展月球背面著陸區的現場調查分析、月壤結構分析等科學探測。