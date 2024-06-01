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香格里拉對話／董軍：膽敢把台灣從中國分裂出去 必將自取滅亡

世界新聞網／輯
中國國防部長董軍6月2日在香格里拉主旨發言。（路透）
中國國防部長董軍6月2日在香格里拉主旨發言。（路透）

中國國防部長董軍6月2日在香格里拉對話會圍繞「中國的全球安全觀」做大會主旨發言表示，中方歷來尊重各國的合理關切。同樣，中國的核心利益神聖不可侵犯，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。

北京日報報導，董軍指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則早已成為世界公認的國際關係基本準則。現在的問是民進黨當局大搞「漸進式台獨」，頑固推行「去中國化」，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫、數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上。

董軍表示，外部干涉勢力，正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長「台獨」，圖謀「以台制華」，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。

董軍強調，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到「台獨」分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。

董軍指出，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為，遏制「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日。誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。

一中原則 國防部 解放軍

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