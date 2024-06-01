iPhone中國降價1/4 618消費節銷量奪冠

蘋果在中國持續調降iPhone 手機價格試圖提振低迷銷量，其中，高階iPhone 15 Pro昨天在618消費節最大降價幅度超過1/4，還搭配12期零利率 。目前，iPhone已稱霸618全部品牌銷量與銷售額榜單。

綜合南方都市報、每日經濟新聞等陸媒報導，蘋果在今年618消費節祭出史上最大降價，高階的iPhone 15 Pro是促銷主角。

5月31日，電商平台京東再次宣布加大蘋果降價幅度，iPhone15 Pro Max最高優惠人民幣2350元（下同，約325美元），最高降幅達24%；iPhone15 Pro直降2100元。

天貓蘋果官方旗艦店也推出大促銷，原價7999元的iPhone 15 Pro 128g，最高優惠到手價5949元，降幅達25.6%。

在中國社交平台，「iPhone15Pro降價幅度超安卓 旗艦」躍為熱門話題，引發大陸網友熱議現在該不該下手；已經入手的網友則對iPhone 15 Pro價格跳水超過2000元表達不滿。

許多「果粉」嘆，昔日的「保值神器」，如今淪為「打骨折」。

報導指出，iPhone這次降幅已超越去年同期發布的部分安卓旗艦手機，價格也逼近中國本土品牌安卓旗艦機。iPhone銷量因此強力反彈，甚至不遜於前幾年的熱潮。

截至5月31日，京東手機618競速榜上，iPhone15 Pro和iPhone15 Pro Max已經連續多日霸榜前兩名；目前iPhone在全部品牌銷量和全部品牌銷售額等榜單上也排名第一。

今年以來，iPhone在中國大陸市場銷量空前疲軟。科技市場分析公司Canalys此前發布報告指出，今年第1季，中國大陸智慧手機市場時隔兩年首次回暖，出貨量與去年同期持平，達6770萬支。但蘋果跌幅最大，以1000萬支的出貨量排名第5，比去年同期下降25%。

蘋果持續打價格戰衝量顯已奏效。中國信通院發布的4月份國內市場運行分析報告顯示，國外手機品牌出貨量由去年同期的230萬支增加到350萬支，大幅增長52%；這些國外手機絕大多數是iPhone。

IDC中國高級分析師郭天翔指出，蘋果產品的綜合競爭力在高端機市場依然是比較強的，所以在價格進行明顯優惠以後，還是會吸引較多消費者購買。

但也有專家認為，「用打折換增速」的策略恐為蘋果後續發展埋下不確定性。新機頻頻打折容易讓消費者感覺蘋果「高級感」不再，而且也可能衍生出更長的換機週期。