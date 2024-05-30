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創紀錄 比亞迪滾裝船載5459輛汽車抵達巴西

記者林茂仁／即時報導
比亞迪滾裝船載5,459輛汽車抵達巴西。（取自IT之家網站）
比亞迪滾裝船載5,459輛汽車抵達巴西。（取自IT之家網站）

比亞迪EXPLORE NO.1汽車運輸滾裝船經過 27 天跨洋行程，近日已抵達巴西蘇阿佩（Suape）港，創下了蘇阿佩港單次接收車輛數量的新紀錄，共裝載5,459輛比亞迪新能源汽車。

IT之家報導，比亞迪 EXPLORER NO.1汽車運輸滾裝船由中集集團旗下中集來福士打造，擁有 7,000 個車位，適裝各種新能源車輛。

巴西汽車經銷商聯合會（Fenabrave）資料顯示，今年 4 月，比亞迪已躍升至巴西前十大汽車廠商。

比亞迪在巴西市場已佈局新能源乘用車、電動大巴、電動卡車、電動叉車以及雲軌等產品。

比亞迪此前宣布在巴西巴伊亞州薩爾瓦多附近卡馬薩里市建設由三個工廠組成的大型生產基地綜合體，主要生產電動車及加工磷酸鐵鋰電池等。

早在2017年4月，比亞迪在巴西聖保羅州坎皮納斯市投資建設的太陽能板廠和電動大巴底盤廠同時建成投產。近日，比亞迪位於巴西巴伊亞州的大型生產基地綜合體正式開工，由一座主營電動客車和卡車底盤的生產工廠、一座新能源乘用車整車生產工廠以及一座專門從事磷酸鐵鋰電池材料的加工工廠組成，預計2025年投產。

巴西全國汽車製造商協會主席瑪律西奧‧萊特表示，巴西汽車行業對外國製造商、尤其是中國汽車製造商進入巴西持樂觀態度，主要原因是巴西可以因此以更低的成本擴大無碳排放車輛的供應。

受使用乙醇汽油的「靈活燃料汽車」政策影響，巴西在推動電動汽車領域起步較晚，但得益於此前對電動汽車的優惠關稅政策，以及巴西國內對該行業的鼓勵措施，電動汽車銷量在近年來快速增長，當地消費者對電動汽車的認知也有所提升。

巴西發展、工業、貿易和服務部秘書塔蒂亞娜‧普拉澤雷斯表示，中國車企在向巴西出口汽車的同時也希望開拓市場，樹立自己的品牌，並逐漸開始在當地投資生產。

巴西 投資 電動車

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