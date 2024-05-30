中國大潤發一年關20店 虧損2億美元 創上市新高

中國大潤發母公司高鑫零售的2024財年報告顯示，全年虧損人民幣16.05億元，這是高鑫零售2011年上市以來最大規模的虧損。（本報資料照）

中國大潤發母公司高鑫零售最新發布的2024財年（2023年4月至2024年3月）財報顯示，營收人民幣725.67億元，年減13.3%；全年虧損人民幣16.05億元（約2.2億美元），前一年同期為獲利人民幣1.09億元，由盈轉虧，這也是高鑫零售2011年上市以來最大規模的虧損。

高鑫零售全年的商品零售收入人民幣694.31億元，較2023財年減少111.04億元，年降13.8%。面對業績遭遇的巨額虧損，高鑫零售給出的解釋是，負現金流門店、關閉門店及擬開業門店的資產減值、商譽減值等是主要原因。同時，業務調整和顧客囤貨心智消退導致平均客單價下滑。

剛上任兩個月的高鑫零售CEO沈輝在業績發表會上說：「2024財年確實碰到了困難，所以我在這裡也代表高鑫零售表示歉意。」

2023年大潤發經歷了大規模閉店潮。截至2024年3月31日的財年內，公司關閉20家大賣場，其中4家位於華東的門店將被改造為會員店。

東方財富網報導，一年關店20家，大潤發要退出零售市場嗎？其實並非如此。據悉，2025新財年，大潤發Super，M會員店均會加速開店，已物色13個點要開設大潤發Super，4家M會員商店專案已經啟動。

高鑫零售新店鋪多以會員店為主，這背後與整個線下賣場的零售模式環境變化密不可分，然而高鑫零售在轉型中也嘗到了甜頭。以江蘇揚州為例，2023年4月付費會員店開業，半年付費會員數接近10萬。

縱觀高鑫零售整個2024財年，會員費收入僅為0.16億元。儘管揚州首店的會員續費率達到預期，但全國累計付費會員數僅為14萬，會員總數近24萬，這樣的資料顯然無法彌補大賣場和超市業務下滑所帶來的不景氣。

從高鑫零售財報中發現，業績不振的高鑫零售或試圖通過裁員 來降本增效。截至2024財年，高鑫零售擁有8萬6,226名雇員，雇員福利 開支總額為人民幣95.58億元，而相比去年同期，高鑫零售的雇員數量為10萬7,785名，雇員福利開支為100.66億元。相比之下，短短一年間高鑫零售減少超過2萬名雇員，占比為20%，雇員福利開支僅減少5%。由此來看，高鑫零售或裁減了大量較低收入 水準員工，降本增效的結果並不明顯。

伴隨著大潤發近期來主攻的會員店陸續開業，高鑫零售也實現了按時間段確認的會員費收入，但2024財年僅為1600萬元，與數百億收入相比不值一提。據高鑫零售表示，該下滑主要源自關閉長期虧損門店、保供業務收縮以及客戶囤貨心智消退導致平均客單下滑。

高鑫零售流動負債增長較快，由去年的9億元增長至今年的31.4億元。公司給出的原因是，流動資產減少了27.21億元、流動負債減少了4.81億元。報告期內，公司財務費用中利息支出達到了4.25億元，具體包括租賃負債利息開支、借貸利息開支、其他金融負債利息開支。

高鑫零售現金流部分也在減少。2024財年，高鑫零售經營活動產生的現金流入淨額為9.26億元，相較去年同期的43.02億元減少了33.76億元，年減78.5%。

而在此之前近十年來，高鑫零售每年的經營性現金流淨流入基本均在60億元以上，而近兩年則明顯下滑。實際上高鑫零售身處商超零售賽道，對現金流的把控本就強勢，但如今表現則在很大程度上反映出了公司現如今的造血能力變差。

阿里巴巴入主高鑫零售後，其線上能力表現改善明顯，自有APP大潤發優鮮占線上B2C營收達到約36%。線上B2C總體訂單量年增4.8%，雖因顧客囤貨心智下降導致客單下滑2.7%，但營收仍年增2%。