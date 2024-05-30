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中國長城汽車8月底關閉歐洲總部 料裁員100人

記者賴錦宏/即時報導
2021年11月18日，長城汽車正式在慕尼黑開設德國子公司並設立歐洲總部。（長城汽車官網）
2021年11月18日，長城汽車正式在慕尼黑開設德國子公司並設立歐洲總部。（長城汽車官網）

在歐洲市場電動車增長放緩和政策不確定性的雙重壓力下，上市公司長城汽車宣布，集團位於德國慕尼黑的歐洲總部，將於8月31日正式關閉，預期裁員100人。長城是中國新能源汽車在歐洲總部關閉的第一家。

據金融界報導，長城汽車歐洲業務將移交國內部門負責。目前有100名員工已經收到解僱通知，包括長城汽車歐洲業務主管Steffen Cost。

長城汽車方面表示，關停總部與歐洲電動車市場（尤其是德國市場）放緩有關，在此背景下競爭加劇，競爭對手紛紛提供大額折扣賣車。

另外，歐盟對中國電動車展開反補貼調查後可能會徵收懲罰性關稅，這些給長城帶來了非常高的不確定性。

不過，長城汽車關閉歐洲總部並不意味著其將退出歐洲市場，長城將繼續在包括德國和英國在內的現有歐洲市場銷售汽車，但歐洲業務將會交由中國業務部門進行遠程監督和管理。

公開信息顯示，長城汽車歐洲總部成立於2021年11月，涉及研發、銷售和管理等功能。

根據歐洲市場研究機構Dataforce數據，今年前四個月長城汽車歐洲市場銷售量為1,621輛，儘管按年增速達147%，但在歐洲市場整體規模仍很小。去年長城汽車在海外市場銷售超過30萬輛，今年海外銷售目標為50萬輛。

電動車 德國 歐盟

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