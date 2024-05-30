我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳突走出餐廳 與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴

拜登：若連任成功 將任命進步派大法官

赴馬祖踩線團延後 福州旅遊協會會長：肯定會去

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國官方4月底已宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，國台辦15日才表示福建省將適時組織踩線團赴馬祖，30日傳出踩線團延後的消息。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（記者廖士鋒／攝影）
中國官方4月底已宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，國台辦15日才表示福建省將適時組織踩線團赴馬祖，30日傳出踩線團延後的消息。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸關係詭譎多變，原定6月10日將赴馬祖踩線的福州方面旅遊業者，5月30日突然表示將會延後行程，對此福州市旅遊協會會長韓鳴向本報指出，延後是因為遇上了傳統節日，當地旅遊業者忙不開身，但是他強調最終「肯定會出發」，因為雙方意願都很強。

中國文旅部副部長饒權4月28日與立法院國民黨團總召傅崐萁等立委會見時，宣布要率先開放福建民眾到馬祖旅遊，中國國台辦發言人陳斌華也於15日表示「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖」，而在第七次福馬磋商會後，福州旅遊協會原定6月10日組團28人赴馬祖踩線，但是30日突然發函給馬祖表示將延後，引發關注。

福州市旅遊協會會長韓鳴30日晚間接受本報記者電話訪問時表示，福州致力於打造「福馬同城生活圈」，就是開發成一日遊、兩日遊的產品，需要了解馬祖的旅遊設施，即住宿、餐飲、用車、旅遊景點的開放情況，想過去做一個踩線考察，回中國後做成旅遊產品，包含吃、住、行、遊、購等環節。

為了到馬祖旅遊，中方旅遊業者甚至跟台旅會建議，今後遊客若多，對渡的航班相對的早班提前、晚班延後，便於一日遊、兩日遊的遊客來往，都有做細節考量。

韓鳴強調此次延後主要還是考量跟傳統節日（端午節）的衝突，福州的旅遊業者這段時間業務比較繁忙。在當地，5月份就進入旅遊旺季了，尤其是端午節後，再加上中小學生的放假，所以這一段的業務就比較繁忙，「我們這些業者也很有誠意的放下手頭的業務，準備三天兩晚到馬祖去踩線考察回來好編線路」。

韓鳴認為「延後一下也有好處，大家能夠更理性地去看待這個問題」。他指出，「兩岸是確實有意願互相走動，業者等忙完了端午佳節的業務以後，我們再重新考慮一個確切的時間再走訪，這樣會比較好一些，不會那麼匆忙」。

他也駁斥「無限期延後」的猜想，強調「去，肯定去」，並指出因為「我們屬於民間交流，不屬於政治來往」，所以去還是會去，至於確定什麼時候，有待福州跟馬祖方面磋商完會提前告知媒體。他更透露，其實先前福馬雙方旅遊協會已經發函無數次了，「三次未能成行，我們本來是想這次肯定是成行了，結果這次又不能成行，但是肯定去」。

針對此時延後是否乃因民進黨政府對旅遊開放態度的變化，韓鳴則表示，現在還沒有考慮到台灣本島，只在馬祖，因為馬祖離這邊比較近，「福州市我們態度很誠懇，我們把馬祖列為跟福州的同城旅遊生活圈，便於兩岸的居民今後可以互相走動」。

就此次福州踩線團的延後的情況，至截稿時，中國國台辦尚未表示回應。

端午節 國民黨 民進黨

上一則

川普指若中侵台將轟炸北京 中國國防部批「喪心病狂」

延伸閱讀

國台辦：旅遊往來是兩岸民眾需要 將排除人為障礙

國台辦：旅遊往來是兩岸民眾需要 將排除人為障礙
數字中國建設峰會 福州元宇宙產業創新中心揭牌

數字中國建設峰會 福州元宇宙產業創新中心揭牌
陳冲福州祭祖有感：兩岸牢記共同文化 沒有困難不能克服

陳冲福州祭祖有感：兩岸牢記共同文化 沒有困難不能克服
國際招商月 福州獲投資逾166億美元

國際招商月 福州獲投資逾166億美元

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
機艙後座女子不停敲打螢幕 男做一事網讚「完美復仇 」

機艙後座女子不停敲打螢幕 男做一事網讚「完美復仇 」
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣