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川普指若中侵台將轟炸北京 中國國防部批「喪心病狂」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國防部發言人吳謙30日批川普「喪心病狂」。（記者廖士鋒／攝影）
中國國防部發言人吳謙30日批川普「喪心病狂」。（記者廖士鋒／攝影）

總統候選人川普近日在一場募款活動上就國際局勢表示，若俄羅斯入侵烏克蘭或中國入侵台灣，他將轟炸莫斯科和北京，對此中國國防部痛批這種言論「喪心病狂」。

中國國防部發言人吳謙30日就川普的言論指出，「如果這種報導屬實，上述言論是非常喪心病狂的」，他重申以楊根思連為代表的共軍有三個不相信的光榮傳統，「不相信有完不成的任務，不相信有克服不了的困難，不相信有戰勝不了的敵人」，他強調「74年前如此，今日也如此」。

吳謙口中的楊根思連，指的是共軍緬懷楊根思的一個連隊，楊根思在韓戰時期，1950年11月29日率部守愚長津湖畔阻擊美軍南逃，拂曉美軍用飛機大炮狂轟濫炸，連隊接連擊退美軍8次進攻，當美軍發起第9次進攻時，楊根思打光最後一顆子彈，抱起炸藥包拉響導火線衝向對方與40多位美軍「同歸於盡」。

2024年5月27日，解放軍陸軍某合成旅「楊根思連」被中共中宣部授予「時代楷模」稱號，在當前局勢中格外引人注目。

而對美國務院日前發表聲明指出對中國的圍台軍演深表關切，並呼籲中國保持克制。美國防部發言人則稱密切監控中國軍演並對此表示關切。吳謙就此回應指，台灣是中國的一部分，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容美方指手畫腳。「停止一切台獨分裂行徑，停止勾連外部勢力挑釁，才是真心緩和台海局勢」。

就美國在菲律賓部署中程飛彈，吳謙再度強調，「這是冷戰結束以來，美方首次在海外和亞太地區部署中導（即中程飛彈），也是美方2019年退出《中導條約》後首次部署此類武器」，他批評美菲做法「將整個地區置於美炮火之下，將巨大戰爭風險帶入域內，嚴重衝擊地區安全格局，嚴重破壞地區和平穩定」，中國對此高度警惕、堅決反對。

吳謙還批評美國的航行自由立場，強調「堅決反對『橫行自由』，堅決反對任何國家以『航行自由』為名進行侵權挑釁，損害沿岸國主權和安全，危害地區和平與穩定」。

國防部 共軍 川普

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