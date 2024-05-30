習：中方堅定支持建立享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國

習近平表示，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。(新華社)

第十屆「中國—阿拉伯合作論壇」部長級會議30日在北京登場，中國國家主席習近平 出席開幕儀式致詞時表示，將推動與阿拉伯國家的「五大合作格局」。習近平表示，中東是一片發展沃土，但這片土地上戰火仍在延燒。去年10月以來，巴以衝突劇烈升級，人民遭受沉重苦難。戰爭不能再無限繼續，正義也不能永久缺席，「兩國方案」更不能任意動搖。

習近平表示，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦 國，支持巴勒斯坦成為聯合國 正式會員國，支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會。他承諾，中國將在前期1億元緊急人道援助的基礎上，再提供5億元人民幣(約6901萬美元)援助，支持緩解加薩人道危機和戰後重建；將向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供300萬美元捐款，支持工程處向加薩地區提供緊急人道援助。

習近平表示，中方願與阿方守望相助，把中阿關係建設成維護世界和平穩定的標竿。願同阿方一道，尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國人民自主選擇，尊重歷史形成的客觀現實，探索有利於維護公平正義、實現長治久安的熱門問題解決之道。

習近平表示，中方願與阿方平等互利，把中阿關係建成高品質共建「一帶一路」的樣板，在油氣、貿易、基礎設施等方面合作，加快培育人工智慧、投融資和新能源等領域，並將於2026年在中國舉辦第二屆中阿峰會。

習近平指出，繼中方在首屆中阿峰會期間提出「八大共同行動」，雙方簽署「一帶一路」合作文件，在科技研發、技術轉移、糧食安全、綠色創新和衛生健康等方面深入發展，下階段將與阿方推動「五大合作格局」。

一是更富活力的創新驅動格局。規劃雙方在生命健康、人工智慧、綠色低碳、現代農業等領域共建10家聯合實驗室，包括「空間碎片聯合觀測中心」、「北斗應用合作發展中心」。

二是更具規模的投資金融格局。中阿將設立產業與投資合作論壇，也歡迎阿拉伯國家在中國發行「熊貓債」，歡迎銀行機構加入人民幣跨境支付清算系統。

三是更加立體的能源合作格局。中方將支持中國能源企業和金融機構在阿拉伯國家參與總裝機容量超過300萬千瓦的可再生能源項目。

四是更為平衡的經貿互惠格局。中方將持續推動實施30億元人民幣的發展合作項目；希望能和阿方加快雙邊和區域自由貿易協定談判，推動電子商務合作對話機制建設。

五是更廣維度的人文交流格局。透過設立「全球文明倡議中國－阿拉伯中心」，擴大中阿改革發展研究中心規模影響。北京每年將邀請阿方200名政黨領導人訪中，並在未來5年爭取實現1000萬遊客互訪。