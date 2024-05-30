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俄國籲請中國協調俄烏 北京未正面回應

中央社台北30日電
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（路透）
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（路透）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）籲請中國安排俄烏和平會談，北京當局表示，中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，也願意繼續就推動政治解決危機與國際社會保持溝通。

香港媒體今天報導，中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，中方支持適時召開「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論」的國際和會。

至於拉夫羅夫表示，希望中國召開和平峰會，促成烏克蘭和俄羅斯參與。毛寧表示，在「烏克蘭問題」上，中方始終秉持客觀公正的立場，堅持勸和促談。

她說，中國國家主席習近平所提的「四個應該」是中方推動政治解決「烏克蘭危機」的根本遵循。

毛寧表示，中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，也願意繼續就推動政治解決危機與國際社會保持溝通。

香港媒體引述俄羅斯新聞社（Ria-Novosti）報導，拉夫羅夫表示，中國可能安排一次，由俄羅斯和烏克蘭參加的和平會談，並說此舉將繼續中國解決「烏克蘭危機」的努力。

他贊同中國的立場，也就是首先解決衝突的根源，保護所有各方的合法利益，並在平等和不可分割的安全原則基礎上達成後續協議。

此外，烏克蘭和平峰會將於6月15至16日在瑞士琉森（Lucerne）舉行。瑞士政府先前表示，已邀請160個代表團與會，但俄羅斯不會參加。

對此中國外交部發言人毛寧於27日的記者會也沒有直接答覆，僅稱中方支持適時召開「俄烏雙方認可，各方平等參與」的國際和會。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲，這場峰會預計逾80個國家代表確認出席，並點名美國總統拜登（Joe Biden）和習近平等世界各國領袖「運用您個人的領導力並參與，來支持這場和平峰會…全球大多數人都出力，是兌現所有承諾的最佳保證」。

烏克蘭 俄羅斯 香港

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