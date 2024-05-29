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愛沙尼亞疑中國船切斷海底電纜 北京：正依法審查

中央社台北29日電

波羅的海國家愛沙尼亞日前指北京一直未回應6個月前所提調查一艘中國船隻的請求，愛沙尼亞懷疑這艘船切斷該國兩條海底電信電纜。中國外交部今天說正依法審查辦理，願與愛沙尼亞保持溝通。

澎湃新聞報導，路透下午在中國外交部例行記者會提問，「愛沙尼亞日前稱，中國尚未回應6個月前就調查一艘中國船隻的請求，愛沙尼亞懷疑這艘船切斷了其兩條海底電信電纜。中方是否也在調查此事？」

中國外交部發言人毛寧回答時示，中方主管部門正依法審查辦理相關事件，將根據中國國內法律和有關條約的規定，積極研究有關司法協助的請求，中方願意就此與愛沙尼亞方面保持溝通。

2023年10月7日至8日，連接愛沙尼亞與芬蘭和瑞典的兩條電纜遭到破壞，而愛沙尼亞-芬蘭天然氣管道破裂，損害了能源安全。

正在調查電纜損壞的愛沙尼亞和正在調查波羅的海連接器天然氣管線的芬蘭，都將香港註冊的貨櫃船NewNew Polar Bear列為主要嫌疑者。

路透28日報導，愛沙尼亞國家檢察官奧列夫（Triinu Olev）當天在一份書面聲明中表示，「中國當局尚未就執行法律援助請求作出回應」。

她說，「我們需要蒐集更多證據來確定損害是故意還是意外造成的。我們向中國當局提交了法律援助請求，要求從船隻及其船員那裡蒐集證據」。

奧列夫說，愛沙尼亞認為該船屬於一家中國公司。

天然氣 瑞典 香港

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