國台辦：旅遊往來是兩岸民眾需要 將排除人為障礙

日月潭被中國遊客列為必訪景點之一，昔日人滿為患，如今因中國遊客不來遊客稀少。（中通社）

針對兩岸恢復開放旅遊，中華兩岸旅行協會理事長許晉睿日前赴北京會見國台辦副主任仇長根。他轉述仇長根的話稱，「兩岸民間交流、旅遊往來是兩岸民眾的需要，也是大勢所趨。任何人為的障礙，大陸方面有最大的決心與能力排除」。

許晉睿表示，國台辦針對日前國民黨 團立法院總召傅崑萁率團訪問北京時，中方所做的承諾表示，「沒有改變」。中國文旅部4月底曾宣布開放福建民眾赴馬祖，並將在平潭至台北港航線恢復的前提下恢復福建民眾組團赴台遊。

中國文旅部副部長張政則對許晉睿表示，對台灣來的入境旅遊團體或個人遊，會一如既往維護好安全與品質；希望促成更多的台灣年輕朋友來旅遊，促進雙方民間更好的理解；只要任何對兩岸旅遊業合作發展有助益的機會、都一定全力支持。

許晉睿表示，對於兩岸旅遊是否重啟，520前，我方相關部門稱，要視對方的善意而定。但賴清德 總統就職講話後，中國反應激烈，隨即進行對台軍演。他表示，旅遊業者對下一步要怎麼走，都很茫然、沒有頭緒。

針對交通部長李孟諺29日向各旅遊公協會理事長表示，6月禁團令不解除，但6月1日後原定出團的旅行團，約2萬多名旅客可以繼續出發。許晉睿表示，這等於是讓業者「化明為暗」，也能保旅平險，只要觀光 署不罰就好，這或許是「不得已中的好方式」。

至於陸委會副主委梁文傑說，「我們對自己的觀光旅遊業，有自己的步驟跟考量，所以其實這件事跟對方的善意，最後可能沒有關係」。許晉睿指出，原本官宣是期待對岸善意，現在又變成「有自己步驟」了，這讓業者難以適從，最後遭殃的還是台灣旅客。