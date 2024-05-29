我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7月起入境中國查手機 中提3原則：不查普通人

史密森尼國家動物園官宣：2隻大熊貓年底前返華府

習會見埃及總統：本輪以哈衝突大量傷亡 應立即停火

記者羅印冲／即時報導
中國國家主席習近平。 新華社
中國國家主席習近平。 新華社

「中國—阿拉伯國家合作論壇」第十屆部長級會議將於5月30日在北京舉行，會議前夕，中國國家主席習近平29日在北京人民大會堂與赴中出席會議開幕式並進行國事訪問的埃及總統塞西舉行會談。雙方就以哈衝突交換意見，習近平指出，本輪以哈衝突造成巴勒斯坦大量無辜平民傷亡，加薩人道局勢極為嚴峻，中方深感痛心；當務之急是立即停火止戰。

據中國外交部網站發布，習近平在會面時指出，目前世界百年變局加速演進，世界面臨一系列重大問題與挑戰。中國提倡平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願同埃方不斷深化互信，推進合作，共同維護國際公平正義和發展中國家共同利益，為地區乃至世界和平、穩定、發展、繁榮貢獻力量。

習近平並稱，中方支持埃及在國際和區域事務中發揮更大作用，願同埃方進一步密切在聯合國、上海合作組織、金磚國家合作機制等多邊平台的協調配合。

據發布，塞西表示，當前世界正處於深刻複雜變化之中，中東地區深陷危機。埃方期待同中方進一步深化全面戰略夥伴關係，並努力促進區域和平穩定。

他並稱，埃方恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉台、涉港、涉藏、人權等核心利益議題上的立場，堅定支持中國實現國家完全統一。

雙方還就以哈衝突交換意見。習近平指出，本輪以哈衝突造成巴勒斯坦大量無辜平民傷亡，加薩人道局勢極為嚴峻，中方深感痛心。當務之急是立即停火止戰，避免衝突外溢衝擊地區和平穩定，防止更嚴重的人道危機。

他強調，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的根本出路。中國堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中方讚賞埃方為推動局勢降溫和實施人道救援發揮的重要作用，願同埃方一道，繼續為加薩民眾提供力所能及的幫助，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

塞西表示，埃方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上始終主持公道，堅持正義立場，願同中方保持密切溝通，推動加薩地區緊張局勢盡快緩解。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於推動共建「一帶一路」合作規畫、科技創新、投資與經濟合作、檢疫等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表兩國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。

巴勒斯坦 習近平 加薩

上一則

山西太原火車站候車廳 仙女壁畫「露點了」網友吵翻

延伸閱讀

岸田文雄會見劉建超：日方願同中方加強高層往來

岸田文雄會見劉建超：日方願同中方加強高層往來
柬埔寨設立「習近平大道」金邊還有一條「毛澤東大道」

柬埔寨設立「習近平大道」金邊還有一條「毛澤東大道」
台立法院三讀通過刑法藐視國會罪 虛偽陳述可判1年徒刑

台立法院三讀通過刑法藐視國會罪 虛偽陳述可判1年徒刑
習近平主持中央政治局會議 促做強實體經濟

習近平主持中央政治局會議 促做強實體經濟

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多

四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」

當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光