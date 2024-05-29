習會見埃及總統：本輪以哈衝突大量傷亡 應立即停火

中國國家主席習近平。 新華社

「中國—阿拉伯國家合作論壇」第十屆部長級會議將於5月30日在北京舉行，會議前夕，中國國家主席習近平 29日在北京人民大會堂與赴中出席會議開幕式並進行國事訪問的埃及總統塞西舉行會談。雙方就以哈衝突交換意見，習近平指出，本輪以哈衝突造成巴勒斯坦 大量無辜平民傷亡，加薩 人道局勢極為嚴峻，中方深感痛心；當務之急是立即停火止戰。

據中國外交部網站發布，習近平在會面時指出，目前世界百年變局加速演進，世界面臨一系列重大問題與挑戰。中國提倡平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願同埃方不斷深化互信，推進合作，共同維護國際公平正義和發展中國家共同利益，為地區乃至世界和平、穩定、發展、繁榮貢獻力量。

習近平並稱，中方支持埃及在國際和區域事務中發揮更大作用，願同埃方進一步密切在聯合國、上海合作組織、金磚國家合作機制等多邊平台的協調配合。

據發布，塞西表示，當前世界正處於深刻複雜變化之中，中東地區深陷危機。埃方期待同中方進一步深化全面戰略夥伴關係，並努力促進區域和平穩定。

他並稱，埃方恪守一個中國原則，堅定支持中方在涉台、涉港、涉藏、人權等核心利益議題上的立場，堅定支持中國實現國家完全統一。

雙方還就以哈衝突交換意見。習近平指出，本輪以哈衝突造成巴勒斯坦大量無辜平民傷亡，加薩人道局勢極為嚴峻，中方深感痛心。當務之急是立即停火止戰，避免衝突外溢衝擊地區和平穩定，防止更嚴重的人道危機。

他強調，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的根本出路。中國堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中方讚賞埃方為推動局勢降溫和實施人道救援發揮的重要作用，願同埃方一道，繼續為加薩民眾提供力所能及的幫助，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

塞西表示，埃方高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上始終主持公道，堅持正義立場，願同中方保持密切溝通，推動加薩地區緊張局勢盡快緩解。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於推動共建「一帶一路」合作規畫、科技創新、投資與經濟合作、檢疫等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表兩國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。