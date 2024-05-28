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中國電力負荷高峰5月刷新紀錄 多地提早因應

記者黃雅慧／即時報導
中國局部地區電網在5月刷新負荷高峰的紀錄，中國多地開始提早部署因應。（新華社資料照片）
中國局部地區電網在5月刷新負荷高峰的紀錄，中國多地開始提早部署因應。（新華社資料照片）

中國局部地區電網在5月刷新負荷高峰的紀錄，意味著在夏季來臨前，用電負荷將再升高。此外，中國中電聯公布《2024年第1季全國電力供需形勢分析預測報告》則認為，預計2024年最高用電負荷比2023年增加1億千瓦。第一財經報導，包括江蘇、新疆、湖北、川渝等地都開始提早對電力進行部署。

南方電網海南電網公司訊息指出，入夏後海南電力需求增長迅猛，4月27日22時25分，海南統調最高負荷今年首創新高，達到750.5萬千瓦，比歷史最高負荷增長0.71%。次日再創新高，達772.2萬千瓦。

對於這一輪電力需求快速攀升，除了高溫天氣外，當地電網調度有關負責人提到，大量新能源汽車夜間集中充電，導致零點負荷低谷時段用電需求驟增，同樣推高電力供應需求。

中國多地政府提早召開會議動員。國網江蘇省電力有限公司5月中旬舉行迎峰度夏電力保供準備工作會，有關負責人提出今年江蘇電網仍將面臨負荷水平持續增長、階段性高溫熱浪等雙重挑戰。

多地開始實施離峰電價政策（中國稱深谷電價），新疆電網工商業用戶自5月起首次開始執行離峰電價政策，此外湖北、浙江、江蘇、江西等多個省份今年陸續發文，實施調整工商業用戶分時電價機制，包括峰谷時段劃分、暫緩實施尖峰電價、試行重大節假日深谷電價等措施。

而電力工程加緊腳步建設。今年重慶電網首個電力保供輸變電工程，重慶潼南高何220千伏輸變電工程在16日投運，可提升潼南地區30萬千瓦電力供應能力；四川德陽南500千伏輸變電工程25日投運，預計四川德陽電網供電能力將能提升至370萬千瓦。

高溫 新疆 熱浪

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