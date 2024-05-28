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中國房企白名單審批超1240億美元 業內稱實際投放金額不高

記者黃雅慧／即時報導
雖然中國官方推出房地產融資「白名單」，並審批超人民幣9,000億元，但業內人士稱實際投放金額不高。圖為北京市一處興建中住宅。（中新社）
雖然中國官方推出房地產融資「白名單」，並審批超人民幣9,000億元，但業內人士稱實際投放金額不高。圖為北京市一處興建中住宅。（中新社）

為力助房企保交樓、解決融資難等問題，今年以來中國官方推出項目融資「白名單」政策，數據顯示，當前商業銀行已按內部審批流程審批通過「白名單」項目貸款金額超人民幣9,000億元（約1240億美元）。但中國證券報引述業內人士說法稱，目前實際投放金額並不高，政策作用仍有待提升。

中國知名房企萬科近期與招商銀行等巨頭金融機構簽訂協議，獲得人民幣200億元銀團貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股權，當前已到帳人民幣100億元。據悉，這是2020年以來金融機構提供給房企單筆金額最大的一筆銀團貸款。

萬科的案例引起關注，中國國家金融監督管理總局副局長肖遠企日前表示，截至16日，商業銀行已按內部審批流程審批通過了「白名單」項目貸款金額人民幣9,350億元。而外界多關心實際放款狀況如何。

報導引述多位銀行人士表示，列入白名單並不代表一定放款，因為銀行需要做風險評估。從銀行角度來說，需要控制不良貸款率。在市場沒有明顯好轉的情況下，無條件加大對房地產的貸款投入，風險是比較大的。

有業內人士稱，在「白名單」項目貸款落實過程中，各利益方之間存在比較明顯的博弈心態。各方對「白名單」項目的認定標準仍然無法統一，「應進盡進」、「應貸盡貸」的執行尺度不一。

中國郵儲銀行研究員婁飛鵬認為，城市房地產融資協調機制推出以來，取得一定成效，但也面臨不同地區、不同項目之間進度出現差異化的問題

多家房企表示，「白名單」項目累計授信額度在公司整體經營中佔比較小。從整體市場情況看，已放款資金體量相比融資需求仍有較大缺口，相比已批復的資金規模也有一定落差。

此外項目落地進度緩慢。每日經濟新聞報導，一家大型出險房企人士，從年初至今，他們公司目前已有超過60個項目入圍「白名單」，但落地情況仍然不理想，只有零星幾個項目。

貸款 融資 房地產

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