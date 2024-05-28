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中國冰品界「愛馬仕」欠薪裁員 創辦人稱要賣地瓜還債

記者陳湘瑾／即時報導
中國高端冰淇淋品牌「鐘薛高」創辦人林盛稱要直播賣地瓜，將錢還給員工和廠商。（圖／取自每經網）
中國高端冰淇淋品牌「鐘薛高」創辦人林盛稱要直播賣地瓜，將錢還給員工和廠商。（圖／取自每經網）

曾在中國風靡一時的冰淇淋品牌「鐘薛高」自去年底被爆出欠薪、大量裁員等問題後，其創辦人林盛今年3月亦因未履行法律義務被限制高消費。據中媒報導，林盛28日晚間將在淘寶直播正式開播，不僅要直播帶貨還債，也將回應外界關注的議題。

林盛27日悄悄開設淘寶直播帳號，該直播帳號名稱為「鐘薛高老林」，簽名為「好好做產品，好好還債，好好在一起」。當晚，該直播間已經開播，首場直播觀看人數達到2.5萬人。林盛此前曾表示，「不管賣雪糕還是賣紅薯，都會一點一點把錢還給員工和供應商，會始終認這個帳。」

據中國執行信息公開網，上海市嘉定區人民法院3月11日發布一則限制消費令，因「未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務」，鐘薛高食品（上海）有限公司及其法定代表人林盛被限制高消費（限制有關人員高消費，或是非生活、經營必須的消費）。

鐘薛高2018年成立，主打高端冰淇淋路線，其常規款產品定價基本在人民幣13到18元之間。同年11月，鐘薛高推出人民幣66元（約9美元）一支的「厄瓜多爾粉鑽」冰淇淋，在淘寶上架15小時迅速賣出2萬份，鐘薛高因此一炮而紅，被視為「雪糕界的愛馬仕」。

鐘薛高創立16個月後，營收便突破人民幣1億元(約1380萬美元)。然而，該品牌也因為高昂價格，屢屢陷入「天價雪糕」等負面輿論漩渦。

而後多位自稱鐘薛高前員工的網友在2023年10月爆料公司「欠薪」，在職員工也被欠薪2到3個月，且截至2023年已有超過一半員工被裁員。

每日經濟新聞引述清華大學品牌行銷研究員孫巍分析，鐘薛高的品牌「下墜」史，除了代表市場環境不再支撐高價國潮產品持續爆紅，也說明鐘薛高的產品定位和市場脫節，經營方沒有看到整體消費市場下沉的趨勢，一味被品牌爆紅的假象所迷惑，從而導致未採取有效行動改善問題。

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