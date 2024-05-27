解放軍拖船圍台軍演時沉沒 中國官方未提原因惹關注

有中國專家稱，「聯合啟瑞」號是半潛船技術特殊，可用於承載大型設備，但聯合啟瑞號尺寸小，不適用於軍事目的。（取材自百度百家號）

中共解放軍 在上周四（23日）起，連續兩日舉行「圍台軍演」，軍演24日結束當日，中國海事局發布消息稱，一艘逾4000噸拖船「聯合啟瑞」號在東海沉沒，但未公布沉船原因，引發外界關注。

據中國海事局網站消息，浙江海事局5月24日發布，「聯合啟瑞」號在東海沉沒，位置在北緯30度44.65分、東經122度31.59分附近，該通知警示各航船避開。數據顯示「聯合啟瑞」號沉沒的位置靠近浙江舟山東北部海面。

公開資料顯示，「聯合啟瑞」號船長82.1米，船寬20米，是超過4000噸的錨作拖輪，承擔拖船、打撈等任務。為福建聯合海洋工程有限公司旗下船舶，曾在多個海域完成過工程作業任務。

中國海事局至今暫未公開「聯合啟瑞」號在東海沉沒的原因。

據信德海事網、船訊網關於「聯合啟瑞」號的衛星AIS軌跡信息顯示，該輪此前的目的地為舟山，且事發前該輪一直在以13節左右的速度南下航行。但5月24日7時02分左右，該輪突然出現轉向並降速，隨後在當天8時54分左右完全丟失了AIS信號。

「聯合啟瑞」號沉沒時間引發關注，因23、24日共軍 正在進行對台軍演。雖然「聯合啟瑞」沉沒的位置不在軍演範圍，仍引發不少中國網友熱議。