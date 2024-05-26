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解放軍聯合利劍軍演沒打實彈 中國名嘴說「那不重要」

中央社台北26日電
解放軍23、24日在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習。（圖／截自解放軍東部戰區影片）
解放軍23、24日在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習。（圖／截自解放軍東部戰區影片）

台總統賴清德就職後解放軍首度軍演24日收兵，期間主責演習的東部戰區播出轟炸北高花蓮的虛擬動畫卻未發射實彈，引起議論。有中國名嘴聲稱，沒打實彈不重要，圍堵與封鎖才是這次軍演的主要科目。

解放軍東部戰區23日宣布在台灣周邊海域展開為期兩天，代號「聯合利劍-2024A」的軍演。

中國媒體上游新聞25日報導，官媒央視特約評論員杜文龍說，這次演習不打實彈，主因是「太近」與「太多」。

他宣稱，這次部署的5個演習區域都離台灣很近，有人講「一步之遙」，有人用「幾海里」形容，如果在這麼近的距離上，幾乎把自己的槍頂到對方腦門上，無論打得準打不準，幾乎全可以一槍致命。

杜文龍說，所以從這個角度來看，在這種「抵近式、壓迫性」行動中，如果用實彈，那個效果一定很震撼。

至於「太多」，他聲稱，從幾個演習區域來看，幾乎把台灣所有的軍事能力全部捆綁，用繩子綁在一起，在這個狀態下，「用不用刀、用不用槍，不是太重要」。

杜文龍宣稱，最核心的是演練「進、圍、鎖」即已團團箝制台灣周邊，可說是把「幾個血管全部掐斷」，在這個狀態下等於扼住對方的喉嚨，如果對方的喉嚨全部掐住，下一步採取什麼樣行動，「那就是我們的自由」。

他還說，實彈肯定有，因演練行動一般是實兵、實裝、實彈、實爆，下一步隨著演練逐步推進，包括各種項目的需要，實彈肯定少不了，如果有需要，能夠全部滿足，「我們現在叫火力自由」。

雖然解放軍沒發射實彈，但微博公眾號「東部戰區融媒體中心」24日發布兩則約1分鐘和30秒的虛擬攻台動畫，包括海空發射及投射的飛彈和炸彈掉在北高與花蓮，以及演示機艦如何圍堵台灣北部、東部與南部海域。

時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，解放軍也曾發動環台圍台軍演，當時因發射彈道飛彈穿越台灣上空最後卻落在日本專屬經濟海域，招致日本強烈抗議要求立即停止軍演。

香港南華早報23日報導，北京實施環台封鎖圍堵的軍演而非武力犯台，基於予以「較強回應、較低風險」的考量，解放軍操演的主要項目包括，海空戰備、取得戰場控制權、精準打擊和艦艇與軍機的繞台。

解放軍 日本 賴清德

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