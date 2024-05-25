獲選中國最具幸福感城市 太原接連發生跳河事件

中國山西省會太原市近期接連發生跳河輕生事件。圖為太原一條大橋示意圖，非事發大橋。(中國新聞社)

中國山西省會太原市近期接連發生跳河輕生事件。據統計，光是10日至24日就發生至少12起。官方為此日夜駐守大橋，加裝防護欄，甚至封橋整修。太原去年才獲選為「中國最具幸福感城市」之一。

太原有15座跨越汾河大橋，5月卻接連傳出民眾在橋上跳河輕生事件，近日在中國網路引發高度關注與熱議。

社交平台訊息顯示，當地網友統計，5月10日至22日，太原就發生11起跳河案；24日凌晨又發生一起。根據警方通報，其中只有一名女子11日翻過護欄要跳下的瞬間，被多名警員及時抓住救下。

據自由亞洲電台報導，發生跳河案最多的是迎澤大橋，太原一名網友23日開車經過迎澤大橋時拍短影音說，橋封了一半，一側已經裝上圍板，不能「那個了」（跳河）。她說：「大橋封路了…反正直接不讓靠近。」

山西電視台此前報導，太原迎澤大路20日起開始提升改造工程，全線封路、封橋。

網路影片顯示，目前太原多座大橋上增派守橋員，日夜都有人駐守，並在橋上架設高聳的防拋網（防護欄），試圖阻止這波疑似引發模仿效應的輕生潮。

據澎湃新聞，針對接連跳河事件，太原市晉源區應急管理局的工作人員回應，跳橋行為是個人原因；小店區政府工作人員回應，跳橋屬於個人行為，具體情況沒法透露。中共 太原市委宣傳部回應，知道此事，會和領導反映。

在社群平台，網管持續刪除相關討論並降熱搜，但仍阻止不了中國網友議論紛紛。

許多人認為民眾頻頻跳河主要是經濟因素，太原這幾年「爛尾樓 」太多了，民眾買了預售屋卻拿不到房子，還得繼續繳房貸，房價 又一直跌，導致壓力太大撐不下去。公開資料顯示，截至2022年10月，太原爛尾的建案超過100個，光是當年就增加20個。

還有多名網友提到，太原現在是一個消費高、工資低的城市，大企業少，小企業多，但是小企業給不起高工資，而且太原的房租比較貴。現在經濟不好，太原已經找不到像樣的好工作，許多人快頂不住生活壓力了。

諷刺的是，太原去年才被推選為「中國最具幸福感城市」。

據新華社報導，「2023中國最具幸福感城市」調查推選結果，2023年11月24日在成都舉行的「2023中國幸福城市論壇」上發布。

據報導，2023年度的調查推選活動歷時近5個月，經過大數據獲取、問卷調查、材料申報、實地調研、專家評審等環節的嚴格遴選後，省會共有10個當選，太原名列其中。