政令宣傳徒具形式？中國地方政府大量關閉社群媒體帳號

中國許多地方的政令宣傳徒具形式，浪費人力與經費維護，多地已陸續關閉官方社群帳號。圖為浙江烏鎮多年前舉辦的世界網際網路大會場景。（新華社資料照）

中國地方政府近日大量關閉其微信 公眾號和微博 帳號，因預算 削減、人力短缺等原因，使維護這些帳號的日常營運成為一種負擔，也讓地方公務人員苦不堪言，中國政府對此公告，對於使用頻率低、實用性不強的政務應用程序，應及時關停註銷並提前發佈公告。

據《中國新聞週刊》報導，中國近2個月有超過10個省的市政務微信公眾號和微博帳號宣佈停更和註銷，層級覆蓋省、市、縣、鄉鎮和村，涉及多個行政部門，相關資訊將集中到上集單位的帳號，或是在政府網站或官方應用程式發布。

江蘇省寶應縣安宜鎮工作人員近日關閉多個村委和社區微信公眾號，對方告訴《中國新聞週刊》記者，「基層人少事多，手裡的工作千頭萬緒，有這個運營維護公眾號的時間，還不如給老百姓多做幾件實事。」

陝西一名工作人員表示，他和幾位同事在本職工作之外，還負責科室公眾號的更新。長官要求日更三條，必須要有關於科室工作的推文，其他則是鎮上活動和會議推文，長期以來個位數的瀏覽量讓他苦不堪言，「發出去基本沒人看，連自己人都懶得去瀏覽，這種加班做的活沒一點用，大家都不願意做。」

報導指出，中國國家網信辦2023年5月發佈《數字中國發展報告（2022年）》，政務新媒體帳號已發展至11萬個。實際瀏覽這些停止運營帳號，有的更新頻率低，有的雖然保持穩定更新頻率，但整體閱讀量不理想，大多數閱讀量長期保持在兩位數。

據南華早報報導，曾被中國地方政府視為重要宣傳工具的機構應用程式和網站，因預算削減、人力短缺等原因，許多機構不得不縮編負責更新網站和社交媒體帳號的約聘人員，使維護這些平台的日常營運成為一種負擔。

中國中央網絡安全和信息化委員會已在2023年公告，對於使用頻率低、實用性不強的政務平台，應及時註銷並提前發布公告。

南華早報引述地方官員和分析人士觀察，此一趨勢顯示，地方政府必須縮減發展規模並合併職能，這是制度改革、資金縮減以及負責維護這些平台的基層幹部日益疲憊的結果。