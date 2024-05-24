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四川5死車禍 初步調查：徹夜打麻將致疲勞駕駛

記者陳湘瑾／即時報導
中國一名男子21日於四川武勝的國道撞上路邊5名行人，造成2人當場死亡，3人搶救無效死亡。（圖／取自百度）
中國一名男子21日於四川武勝的國道撞上路邊5名行人，造成2人當場死亡，3人搶救無效死亡。（圖／取自百度）

中國一名男子21日早上行駛於四川武勝的國道，突然偏移方向撞上路邊5名行人，造成2人當場死亡，3人搶救無效死亡。中國公安部交通管理局24日初步調查，肇事者因徹夜打麻將，導致身體嚴重睏乏、疲勞駕駛。

公告另提示，駕車出行前應保證充足休息和睡眠，切勿通宵熬夜後駕車，盡量減少在午間、後半夜等容易犯困的時段駕車出行。駕車途中，如行車途中感覺疲倦睏乏，應及時開窗通風、停車休息。

四川武勝公安局21日發布通報，21日早上7時左右，一名52歲孫姓男子駕車行駛於四川廣安武勝縣萬善鎮附近的350國道，與5名行人發生碰撞，2人當場死亡，3人搶救無效死亡。

一支網傳影片顯示，一輛白色自小客車原本始於道路中間，突然往外側飄移，衝向站在路邊的五位路人，車速之快將路人直接撞飛。另一支影片顯示該小客車前保險桿全毀，有傷者倒在路上，或掉進路邊的水溝裡。

據中國公安部交通管理局公告，中國近期發生多起駕駛疲勞駕駛的群死群傷道路交通事故，寧夏吳忠青銅峽市境內一輛麵包5月9日於110國道駛入對向車道，與一輛貨車相撞，造成9人死亡、2人受傷，初步調查同樣是徹夜打牌，導致身體嚴重睏乏。

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