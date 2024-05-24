中對台軍事演習 中學者：北京正釋出三大訊號

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯24日指出，這次北京對台軍演釋出無信任、無耐心與為最壞狀況作軍事準備等三大訊號，並認為應該感到緊張。記者黃雅慧／攝影

對於中國對台軍演下台海前景，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯24日在上海復旦大學舉行的「中美『雙贏』是否可能」對話指出，這次北京對台軍演釋出無信任、無耐心與為最壞狀況作軍事準備等三大訊號，並認為台海未來四年將更嚴峻，「我們應該擔心，並對此感到緊張。」

中國東部戰區新聞發言人李熹海軍大校日前表示，23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍 等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。該演習引起兩岸民眾關注。

吳心伯認為這次中國對台海軍演，北京釋出三個訊號：一是對賴清德 沒有信任，賴清德520演說只是印證北京看法，他執政後並不會改變自己行為；二是沒有耐性，通常台灣地區新領導人上任，北京會給一段時間觀察，但這次是在3天之後便實施軍演，意味不想浪費時間，並對其做出嚴厲警告；三是軍事演習除了警告之外，也表明中國對於未來兩岸關係沒有幻想，正在為最壞狀況做軍事準備。

至於北京後續對台灣如何採取措施，吳心伯表示，北京仍有許多工具，橫向上可以使用軍事、經濟、外交和其他措施來懲罰賴清德，縱向上可以選擇對台軍事行動升級等來應對後續發展。

美國歐亞集團中國業務總經理華自強（Rick Waters）表示，自從2022年佩洛西訪台事件後，中美雙方更大努力保持台海的可預測性，他認為中國外長王毅與美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）的戰略渠道發揮作用，但這並不意味著他們在解決分歧，但也不意味著對雙方行為有正確理解。

中國官方認為美國對台軍售具有政治訊號，但華自強認為，根據他對華府 的觀察，這更像是官僚主義的行為。

華自強表示，為了保持台海穩定，需要美國的華府、美國國會、北京、台北等四方處於放鬆狀態（loose formation），中間需要渠道運作，即使沒有信任，也要確保其中沒有驚嚇或激怒。他也認為兩岸關係不會像過去穩定，未來幾年兩岸關係將變得緊張。