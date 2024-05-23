我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應中國軍演 華府要北京克制 美自信能維持和平穩定

50歲後 你可能需要的3種補品

擬加徵進口汽車關稅？中商務部：研究綠色轉型升級

記者謝守真／即時報導
中國商務部發言人何亞東23日批評，目前個別國家和地區背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，推出限制措施只會損害消費者利益，影響全球綠色轉型和應對氣候變遷的努力。（美聯社）
中國商務部發言人何亞東23日批評，目前個別國家和地區背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，推出限制措施只會損害消費者利益，影響全球綠色轉型和應對氣候變遷的努力。（美聯社）

中國與西方國家間的貿易緊張局勢加深，面對相繼遭毆美封殺電動車，彭博近日引述消息人士指，北京也計劃反制，正考慮對大排氣量或2.5升以上進口汽車加徵關稅至25%。對此中國商務部表示，中國堅定走綠色低碳發展道路，並批評目前個別國家和地區背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，推出限制措施只會損害消費者利益，影響全球綠色轉型。

在周四下午例行記者會上，路透記者問到，中國正考慮對大排氣量或2.5公升以上進口汽車加徵關稅，以報復歐美國家對中國汽車出口的限制，中國商務部能否證實這是否屬實？中國是否在考慮提高關稅稅率？

中國商務部發言人何亞東回應稱，中方注意到相關報導。中國堅定走綠色低碳發展道路，始終鼓勵並支持各產業向綠色低碳方向轉型升級、實現高質量發展，包括汽車產業在內的各領域專家也正在就此展開研究，為應對全球氣候變遷建言獻策。

何亞東接著說，他想強調的是，當前個別國家和地區，背離綠色發展理念，違背市場經濟原則和世貿組織規則，在新能源汽車領域推出了一些限制措施，中方認為這些措施只會損害本國消費者利益，影響全球綠色轉型和應對氣候變遷的努力。

至於若歐盟向產自中國的電動車加徵關稅，陸方將如何應對？何亞東未作出詳細表述，僅回應稱關於相關問題，中方已經多次闡明了原則和立場。

彭博近日報導指出，歐盟中國商會（CCCEU）在社群平台X上發布聲明稱，這項潛在措施將對歐洲和美國汽車製造商產生影響，在這之前美國拜登政府剛宣布將中國電動車關稅上調至100%，歐盟則正在調查中國政府補貼，對車廠帶來的不公平優勢。

歐盟中國商會還指，中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌，接受中國官媒環球時報訪問時，呼籲提高2.5升以上引擎進口車稅率。劉斌提到，世界貿易組織（WTO）的規範允許政府對進口車課徵最高25%的關稅。

關稅 歐盟 商務部

上一則

中國房企4年來最大筆 萬科：獲招行主導890億元銀團貸款

延伸閱讀

歐洲3國承認巴勒斯坦 歐盟國家料跟進 促孤立以色列結束戰爭

歐洲3國承認巴勒斯坦 歐盟國家料跟進 促孤立以色列結束戰爭
拜登政府加徵關稅效應 台半導體鏈迎轉單

拜登政府加徵關稅效應 台半導體鏈迎轉單
歐盟調查中國電動車非法補貼 考慮徵收針對性關稅

歐盟調查中國電動車非法補貼 考慮徵收針對性關稅
擔心還是要買…歐盟對中貿易仍現逆差 縮至2021年來最小

擔心還是要買…歐盟對中貿易仍現逆差 縮至2021年來最小

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

2024-05-18 06:30

超人氣

更多 >
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜

華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜