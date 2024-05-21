國台辦再批賴清德：「台獨」立場更加激進冒險

中國國台辦發言人陳斌華21日深夜再度發文批賴清德就職演說。圖為先前陳斌華舉行記者會。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德 總統就職演說，兩日來引起中國方面極大的反彈，中國國台辦21日晚間，發表千餘字的答記者問，再度批評賴總統演說，且使用非常重的語言，直接點名「台灣地區領導人煽動『反中抗中』情緒」，還強調賴清德的兩岸論述「態度極為猖狂、主張更加激進」，並指對民進黨 當局勾連外部勢力進行謀獨挑釁「我們必須反制，必須懲戒」。就旅遊與陸生倡議，國台辦則反問哪裡有促進兩岸交流交往、改善台灣經濟民生的真心實意？

中國國台辦21日深夜發布發言人陳斌華的答記者問，稱是針對賴清德談話暴露台獨本性「具體闡述」，以將近1,300字篇幅，強調「台灣地區領導人昨天的講話通篇充斥著敵意與挑釁、謊言與欺騙」。

在這篇長篇答記者問中，陳斌華通篇以「台灣地區領導人」形容賴清德，他批評賴的演說「台獨」立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂「主權獨立」、「兩岸互不隸屬」、「台灣住民自決」等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動「台灣問題國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，可謂是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」。

陳斌華指出，「這充分證明，其是島內主流民意的背叛者、台海及地區和平穩定的破壞者」。

他還表示，賴清德在講話中，刻意包裝、欲蓋彌彰地宣稱「中華民國 台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、台灣是「我們國家的名稱」，「這是在販賣『兩國論』、搞『台獨正名』，表明其上任伊始就迫不及待露出『台獨』真面目，態度極為猖狂，主張更加激進」。

他強調，「中國與台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這是真正的台海現狀，台灣地區領導人不僅沒有回答兩岸關係性質這一根本問題，而且妄圖改變兩岸關係性質。這是對一個中國原則的嚴重挑釁」。

陳斌華還提到，賴清德鼓吹「中華民國台灣的未來，由二千三百萬人民共同決定」，以「台灣住民自決」來包藏「台獨」野心。他強調，台灣是中國不可分割的一部分，其前途只能由包括台灣同胞在內的14 億多中國人民共同決定。

陳斌華繼而批判賴清德稱台灣「位居第一島鏈」的戰略位置，是「世界民主鏈」的亮點、「全球民主供應鏈的關鍵」、「世界的台灣」，他指出，「無非是想乞求外部勢力為其謀『獨』挑釁撐腰打氣，更加死心塌地充當外部勢力遏制中國發展的『馬前卒』和『急先鋒』」。

陳斌華再次強調台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉。又稱只不過是一枚棋子。「台獨」是絕路，妄圖「倚外謀獨」只會自食惡果，棋子必將成棄子。

他提到，賴清德極力渲染中國「威脅」、「灰色脅迫」，鼓噪「提升全民保家衛國的意識」、「強化國防力量」、「發揮威懾力量」。「必須指出的是，兩岸同胞都是中國人、同屬中華民族，沒有人比我們更希望通過和平的方式實現祖國統一。但是對民進黨當局勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁，我們必須反制，必須懲戒。台灣地區領導人煽動『反中抗中』情緒，妄圖『以武謀獨』，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重災禍」。

針對賴清德就職演說提到的兩岸交流倡議，陳斌華批評是打著「和平共榮」幌子、空談「以對話取代對抗、交流取代圍堵」，他表示，「兩岸可重啟觀光交流、學位生來台就學，讓某些不明就裡的人誤以為其有改善兩岸關係的善意、誠意」。

陳斌華強調，中國居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨當局所造成的。「台灣地區領導人不僅不痛改前非，還給旅遊、就讀附加上『雙邊對等』的前提。這當中哪裡有促進兩岸交流交往、改善島內經濟民生的真心實意？」

最後陳斌華說，「我要強調的是，不管他講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向」。