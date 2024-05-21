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目標超越星巴克 霸王茶姬去年銷售額13.8億元

記者謝守真／即時報導
中國知名茶飲品牌霸王茶姬創辦人張俊傑21日表示，去年銷售額約美金13.8億元，並放話稱今年目標是「銷售額超過星巴克中國」。圖／取自霸王茶姬官方微博
中國知名茶飲品牌霸王茶姬創辦人張俊傑21日表示，去年銷售額約美金13.8億元，並放話稱今年目標是「銷售額超過星巴克中國」。圖／取自霸王茶姬官方微博

繼瑞幸之後，再有中國飲料品牌－霸王茶姬放話挑戰星巴克在中國的銷售額。21日，霸王茶姬創辦人張俊傑指出，2023年霸王茶姬商品交易總額（GMV）突破人民幣100億元（下同，約合13.8億美元），並透露霸王茶姬2024年定的小目標是「中國銷售額超星巴克中國」。

界面新聞指出，21日，「2024年國際茶日現代東方茶創新論壇」在上海舉行，霸王茶姬創辦人張俊傑在會上表示，2023年霸王茶姬GMV為108億元，2024年第一季總銷售超58億元，預計2024年全年總銷售量可望能超過200億元。

張俊傑再指，上述數據當中，顯示2023全年霸王茶姬足月月店均48.3萬，同店成長率達88%，其中第四季的足月月店均上升至57.4萬；2024年，霸王茶姬第一季足月月店均為54.9萬。另，從零售方面來看，霸王茶姬公布的GMV108億已可位居中國茶飲品牌的第四位。

據中國央廣網，霸王茶姬創立於2017年，目前門市超過4,500家，其中海外門市數量已超過100家。事實上，霸王茶姬正以超快的速度開店。去年其門市成長率為233%，雖不如其他中國茶飲品牌，如蜜雪冰城、茶百道、古茗和滬上阿姨等，但它仍持續倍速擴張開店，月均開店數大概在291家。截至2023年年底，霸王茶姬全球註冊會員數為6,900多萬人。

另，北京日報提到，單店狀況方面，2023年月店均48.3萬元，同店增長率88%。2023年單店月均銷售2.4萬杯，最高峰值一天銷售8687杯，其中熱門品項「伯牙絕弦」在2023年銷售約2.3億杯。

基於此，張俊傑還在上述論壇上放話稱，霸王茶姬2024年定下目標是「中國銷售額超星巴克中國」。他認為，2024年首季該公司GMV超過58億元，已達去年全年一半，照此即便僅是平穩經營，2024全年GMV有機會超過200億元人民幣。而星巴克財報資料顯示，其2023財年在中國的收入達到30億美元。

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