環時指賴清德就職演說是「台獨自白書」 台灣將付出高昂代價
針對賴清德總統520就職演說，中國鷹派環球時報21日發表社評稱，這份講話就是赤裸裸的「台獨自白書」，也是一份「害台宣言」，將把台灣推向兵兇戰危的火坑。「賴式台獨」只會加劇兩岸對立和台海動盪，結果必然是「自取滅亡」。
文章指出，賴清德這份講話31處提到「民主」，21處提到「和平」，顯示民進黨當局深知自己現在正在做的就是把台灣推向兵兇戰危的火坑，因而拚命拉起「民主」的幌子給自己當護身符。
環球時報表示，在兩岸關係的定位上，賴清德把海峽兩岸定位成「兩個國家」，把「台灣」、「中華民國台灣」、「中華民國」都列為國名，往「一中一台」的台獨道路上更進了一步，將讓台灣社會為台獨的豪賭付出高昂代價。
這篇社評還提到，在把中國同胞當作「外國人」的同時，賴清德在講話中還將西方反華勢力看作「自家人」。賴清德稱「台灣是世界的台灣」，是「全球民主供應鏈的關鍵」，「台灣位居第一島鏈的戰略位置」等，是將台灣自我矮化為美國的ㄧ顆棋子。
「更危險的是，『以武謀獨』的狂妄野心在講話中若隱若現。賴清德一方面呼應某些西方國家的謬論，汙衊中國是『威脅』；另一方面，他又想把台灣民眾馴化成『台獨』的炮灰，公然鼓吹要『提升全民保家衛國的意識』，充分暴露出為了『台獨』私欲不惜讓台灣民眾無辜犧牲的罪惡企圖。」
文章稱，過去民進黨人一旦政治上開始陷入窮途末路，如貪腐被抓包了、緋聞被曝光了，就會大打「台獨牌」來續命。「沒想到，剛剛就任的賴清德，一上台就要依靠『台獨牌』來吸氧」。
環球時報最後指出，「不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。『賴式台獨』只會加劇兩岸對立和台海動盪，結果必然是自不量力、自取滅亡」。
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