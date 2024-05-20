環時指賴清德就職演說是「台獨自白書」 台灣將付出高昂代價

環球時報指出，賴清德總統的就職演說是赤裸裸的「台獨自白書」。(記者林伯東／攝影)

針對賴清德 總統520就職演說，中國鷹派環球時報21日發表社評稱，這份講話就是赤裸裸的「台獨自白書」，也是一份「害台宣言」，將把台灣推向兵兇戰危的火坑。「賴式台獨」只會加劇兩岸對立和台海動盪，結果必然是「自取滅亡」。

文章指出，賴清德這份講話31處提到「民主」，21處提到「和平」，顯示民進黨 當局深知自己現在正在做的就是把台灣推向兵兇戰危的火坑，因而拚命拉起「民主」的幌子給自己當護身符。

環球時報表示，在兩岸關係的定位上，賴清德把海峽兩岸定位成「兩個國家」，把「台灣」、「中華民國 台灣」、「中華民國」都列為國名，往「一中一台」的台獨道路上更進了一步，將讓台灣社會為台獨的豪賭付出高昂代價。

這篇社評還提到，在把中國同胞當作「外國人」的同時，賴清德在講話中還將西方反華勢力看作「自家人」。賴清德稱「台灣是世界的台灣」，是「全球民主供應鏈的關鍵」，「台灣位居第一島鏈的戰略位置」等，是將台灣自我矮化為美國的ㄧ顆棋子。

「更危險的是，『以武謀獨』的狂妄野心在講話中若隱若現。賴清德一方面呼應某些西方國家的謬論，汙衊中國是『威脅』；另一方面，他又想把台灣民眾馴化成『台獨』的炮灰，公然鼓吹要『提升全民保家衛國的意識』，充分暴露出為了『台獨』私欲不惜讓台灣民眾無辜犧牲的罪惡企圖。」

文章稱，過去民進黨人一旦政治上開始陷入窮途末路，如貪腐被抓包了、緋聞被曝光了，就會大打「台獨牌」來續命。「沒想到，剛剛就任的賴清德，一上台就要依靠『台獨牌』來吸氧」。

環球時報最後指出，「不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。『賴式台獨』只會加劇兩岸對立和台海動盪，結果必然是自不量力、自取滅亡」。