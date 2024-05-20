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賴清德就職中國網路控管降溫 網友轉往外媒留言

中央社台北20日電

台灣總統賴清德今天上任，就職演說內容除受到中國涉台單位、智庫注意，也有部分中國網友關注。但在當局嚴厲控管下，中國網路討論熱度相對不如賴清德總統1月當選時及前總統蔡英文兩度就職演說般高，一些人則翻牆到台媒及外媒評論區表達意見。

賴總統及副總統蕭美琴上午正式宣誓就任，受到中國涉台單位及智庫高度關注，特別是賴總統的就職演說，相關人員都透過網路同步監看，並在中午演說結束後隨即分析內容並定調，下午由國台辦以發言人陳斌華的名義發布。

除了涉台機構，一些中國網友也關注賴清德的就職演說

內容，特別是涉及兩岸關係的部分。而總統府前舉行的慶祝大會場面，也是這些中國網友評論的素材。

然而，中國當局今天一早就嚴厲封鎖新浪微博上的相關詞彙，像是以「#賴清德」、「#蔡英文」、「#賴清德就職」詞彙搜尋，絕大部分會出現「根據相關法規和政策，該話題內容未予顯示」的字眼，是當局封鎖網路討論的慣用告示。這一手段，使相關話題無法成為網路熱搜，進而降低討論熱度。

相較於前環球時報總編輯胡錫進今天仍能針對賴總統就職，發表「他得悠著點，不顛覆台海和平，任期才能平安」的看法，不少中國網友的相關留言，不論是占絕大多數的負面批評，還是極少數的中性及正面評價，幾乎都被迅速刪除，以至於不少人不約而同地反映，相關話題「評論還沒看完，就刪完了」。

在當局對賴總統就職話題嚴厲封鎖下，一些中國網友翻牆到台灣各大媒體的網路直播區，留言表達意見，其中不少出言攻擊謾罵者則與台灣網友留言互嗆。此外，諸如英國廣播公司（BBC）、美國之音（VOA）甚至俄羅斯媒體的相關直播及文字報導，都能見到不少中國網友的評論區，至於內容也是謾罵、諷刺為主。

然而，仍有少數留言對賴總統的就職表達正面看法。其中包括「對岸人民發來祝賀」、「大陸人民祝福台灣」、「希望賴清德守住台灣」、「但願大陸也能有這一天」。更有人暗諷中國國家主席習近平說，「蔡英文到站下車了，就是有人霸著不下車呀」。

綜合觀察，在中國當局的嚴厲管控下，中國網友對賴總統就職及演說的討論熱度，既不如賴總統1月13日晚間當選時地高，也不如前總統蔡英文2020年乃至2016年5月20日兩度發表就職演說般地高。有中國網友認為，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天被證實墜機身亡，加上中國媒體有詳盡報導及網友的揣測聯想，可能分散了一些注意力。

賴清德 蔡英文 伊朗

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