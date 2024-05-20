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「豆包」成中國最受歡迎AI聊天機器人

記者賴錦宏／即時報導
字節跳動推出的豆包大模型，成為中國市場上最受歡迎的人工智慧（AI）聊天機器人。（圖／取自微博）
字節跳動推出的豆包大模型，成為中國市場上最受歡迎的人工智慧（AI）聊天機器人。（圖／取自微博）

中國科技公司字節跳動推出的「豆包」大模型，已成為中國市場上最受歡迎的人工智慧AI）聊天機器人。

根據彭博社報導，行動應用數據分析公司Sensor Tower數據顯示，豆包去年下載量超過中國網路巨頭百度開發的人工智慧聊天機器人「文心一言」。目前，豆包已領先文心一言，在中國的iOS平台上擁有更多每月固定用戶。

根據Sensor Tower數據，豆包是蘋果公司iOS系統上下載量最大的人工智慧聊天機器人，截至今年4月，豆包一年內的下載量接近900萬次，文心一言緊跟在後，其下載量為800萬次。豆包的月活躍用戶也是最多的，用戶數逾400萬。

雖然上述數據不包括安卓行動應用程式商店，但數據也顯示了人工智慧聊天機器人在中國市場的廣泛趨勢。字節跳動上周透露，豆包目前在行動和PC端擁有2,600萬月活躍用戶。根據Similarweb數據，Open AI的ChatGPT行動應用程式在美國的月活躍用戶為670萬。

阿里巴巴和騰訊等中國科技公司近來均大舉押注人工智慧領域。除了開發自己的內部基礎模型，這些公司也向百川和智普人工智慧等新興企業投入了數億美元。

彭博產業研究分析師萊亞（Robert Lea）等人在報告中說，中國人工智慧新創公司月之暗面（Moonshot AI）研發的機器人Kimi，凸顯了「該產業的低門檻」。

報告也指出，中國人工智慧領域雖然競爭激烈，但仍以免費服務為主。加上美國對先進人工智慧加速器晶片的貿易限制，可能會繼續阻礙中國人工智慧企業的貨幣化努力。

Sensor Tower發現，在中國排名前五的人工智慧聊天機器人中，只有文心一言提供付費訂閱，不過自2023年3月推出以來，文心一言從應用程式內購買和訂閱用戶獲得的收入還不到50萬美元。

人工智慧 AI iOS

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