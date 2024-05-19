胖貓跳江案反轉？警：譚女非戀愛詐欺 死者姊操控輿論

許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到他自殺的重慶長江大橋。(取材自抖音)

中國21歲網紅「胖貓」（劉杰）日前在重慶長江大橋跳江自盡，「胖貓」姊姊指弟弟女友譚竹詐騙51萬元人民幣(約7萬美元)，引發網友眾怒，不過，新華網報導重慶警方19日發布通報，指譚竹不存在戀愛詐欺 行為，不構成詐騙犯罪，「胖貓」姊姊則被指操控輿論，將根據進一步調查情況依法處理。

新華網報導，重慶警情通報稱譚竹（女，27歲，重慶石柱人）和劉杰（男，21歲，網名「胖貓」，湖南臨武人，下文以「胖貓」代稱）以真實身分交往兩年多，互見親友，並在一定範圍公開雙方戀愛關係，經濟上互有往來，一同賺錢規畫未來生活，雙方存在真實戀愛關係。譚女未實施虛構事實或隱瞞真相、以戀愛為名騙取「胖貓」財物的行為，不構成詐騙犯罪。

5月11日，重慶市公安局南岸區分局對「胖貓」姊姊（女，28歲，湖南臨武人）報案稱譚女詐騙其弟「胖貓」錢財依法作出不予立案決定，「胖貓」姊姊對不予立案決定表示認可。

此外，經調解，近日胖貓父母與譚女已達成和解，譚女全額退還了與胖貓戀愛期間經濟往來的差額。

警方表示，胖貓跳江後，其姊閱讀胖貓遺留的手機後，通過抖音 帳號多次發布胖貓與譚某私聊紀錄、轉帳截圖等個人隱私訊息。後又在發布懷念胖貓文章時，另註冊帳號在評論區點評引導、邀約親友跟評，繼續曝光譚女相關地址、抖音帳號等資訊。

胖貓姊姊的行為導致譚女被網民攻擊辱罵，網上出現多起威脅譚女人身安全的言論，嚴重影響譚女正常生活。警方表示，調查過程中，胖貓姊姊認識到自己行為的違法性並認錯，警方將根據進一步的調查情況依法作出處理。

胖貓去世後，引發網民關注熱議。重慶市公安局南岸區分局在警情通報中表示，一個鮮活生命黯然消逝，令人痛心，願逝者安息。