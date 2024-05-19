歐盟發起反補貼調查 玉淵譚天：中方有充足反制手段

中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文表示，歐盟接連發動反補助調查，中方其實也有充足的反製手段，若歐洲繼續採取行動，中方將不得不祭出一系列措施予以回擊。（新華社）

歐盟 近來接連對中國電動車 等產品發起反補貼調查，引來中國官方不滿，頻頻在各場合發言反駁。對此，中國官媒央視新聞旗下新媒體帳號「玉淵譚天」18日晚間發文稱，對於歐盟接連發起並叫囂不斷擴大對中國企業反補貼調查的行徑，「中方其實也有充足的反制手段」，若歐洲繼續採取行動，中方將不得不祭出一系列措施予以回擊。

據「玉淵譚天」官方微博消息，18日晚，玉淵譚天以「獨家披露」發文指出，歐盟執委會5月13日發布聲明稱，將結束兩家競標歐盟成員國羅馬尼亞一太陽能專案中國企業的調查。這是近三個月以來，又一起中企被迫退出歐盟國家項目競標事件。歐盟《外國補貼條例》2023年7月12日生效以來，發起三次深入調查，全部針對中國企業。

玉淵譚天對此在文中自稱「譚主」表示，對於歐盟接連發起並叫囂不斷擴大對中企反補貼調查的行徑，中方其實也有充足的反製手段，如果歐洲繼續採取行動，中方很可能不得不採取一系列措施予以回擊。

玉淵譚天提到，自去年以來，部分歐盟政客，就開始將「反補貼調查」掛在嘴邊。文章點名歐盟委員會主席范德賴恩，指其於去年9月在發表年度「盟情咨文」時表示，「全球市場現在充斥著廉價的中國電動車。由於國家的巨額補貼，它們的價格被人為地壓低了，這正在扭曲我們的市場」。

文章進一步批評，上述調查的發起流程一般來說應是先由業界提出申訴，再由政府專門機構立案。而此次，歐盟委員會是自行發起的調查。「這樣的行為，並不代表歐盟國家相關企業的利益。」這引發德國總理蕭茲與德國汽車工業協會公開反對。

文章再提，以范德賴恩為首的部分歐盟政客炒作所謂反補貼調查的真實意圖為何？一個細節足以說明問題，去年7月，美國商務部 長雷蒙多開始渲染中國電動汽車「威脅」美國國家安全。過去幾年，范德賴恩在一些問題上與美國政客「亦步亦趨」。這樣的行徑，引發了歐盟不少國家領導人的不滿。

另，文章表示，據統計，歐盟向電池製造商提供30億歐元補貼。當前，有至少7個歐盟國家為工業投資提供土地補貼；至少11個國家為企業提供優惠貸款。而除新能源產業，歐洲在農業領域也存在大量的補貼。

據歐盟2023至2027年中期預算，歐盟直接支付給各成員國的農業補貼為1940億歐元，年均388億歐元；而有研究表明，歐盟農業補貼的82%可能都流向高排放畜牧業。

玉淵潭天稱，「從這些數據中就能看出，部分歐盟政客叫囂著對中國企業發起反補貼調查，完全是單邊主義、雙標主義的體現」。針對部分歐盟政客打壓中國企業的行徑，中方準備充足的反制措施。

此外，文章引述熟悉經貿領域的律師沈倩指，在包括葡萄酒、乳製品等在內的歐盟農產品，都非常依賴中國市場。而歐盟農業存在大量補貼現象。去年9月，中國商務部便宣布對歐盟進口馬鈴薯澱粉做出反補貼裁決，繼續徵收反補貼稅。歐盟補貼、傾銷行為導致中國國內相關產業受到實質性損害，中方也有必要用實際行動，展現維護中企利益的決心。

除農產品外，文章還提到，歐盟在航空器等領域同樣依賴中國市場。空巴公司最近發布的報告預計，中國有望超過歐美，成為全球最大航空服務市場。這對於歐洲航空器公司意味著機遇，而某些歐盟政客意圖打壓中國，無疑是在「吃飯砸鍋」。

玉淵潭天分析，「中國業界對歐盟的補貼政策和惡劣做法非常不滿，認為這嚴重地損害了中國產業的利益，呼籲政府利用一切手段予以反擊，包括發起反補貼反傾銷調查」。