港特首李家超：將全方位推廣「愛國教育」

香港特首李家超。（新華社資料照）

香港 特首李家超說，香港特區政府會繼續深化愛國主義教育和國家安全教育工作，並稱愛國主義教育工作小組已經定立了明確方向，「全方位推廣愛國主義教育」。

據港媒報導，李家超18日出席第十六屆香港杯外交知識競賽決賽暨頒獎典禮致詞時說，港府 會繼續深化愛國主義教育和國家安全教育工作。他說，（中國）憲法和基本法推廣督導委員會轄下的愛國教育工作小組4月已經舉行首次會議，定立了明確方向，全方位推廣愛國主義教育。

李家超表示，期望各位校長和老師繼續積極在學校推廣憲法和基本法教育，與政府和社會各界合力弘揚以愛國愛港為核心，同「一國兩制」方針相適應的主流價值。

他也寄語學生繼續努力學習，了解國家國情、歷史、文化，特別是新時代各項事業所取得的重大成就和光明前景，為國家和香港的發展做出貢獻。

另據香港電台報導，李家超還在活動上說，當今世界複雜，地緣政治多變，有大的經濟體經常政治掛帥，出現保護主義，貿易局勢變得緊張，分裂加劇。他強調，身為中國人應該多加留意國家在國際事務上的新動態和新發展，多加了解國家全面推進中國特色大國外交的新征程，思考香港如何更融入國家發展大局，提升香港國際競爭力。