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暴雨下不停…「龍舟水」將至 廣東未來一個月迎5場暴雨

記者謝守真／即時報導
「龍舟水」將至，中國氣象部門指出，預測5月18日至21日，廣東、廣西將迎來大暴雨，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。（取材自中國天氣微博）
「龍舟水」將至，中國氣象部門指出，預測5月18日至21日，廣東、廣西將迎來大暴雨，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。（取材自中國天氣微博）

中國南方地區經歷前段時間暴雨過後，中國官方氣象部門近日表示，自5月19日起至20日，廣東今年首場「龍舟水」將至，而粵西、珠江三角洲和粵東市縣局部地區將有暴雨到大暴雨，其中，廣東、廣西將迎來「龍舟水」只要降水時段，由於官方公告將與期間將達一個月，消息一出，「廣東人將挑戰暴雨上班30天」相關話題立即衝上微博熱搜。不少網友嘆，「暴雨三十天，不能放假嗎？」

據中國天氣網網站消息，18日，廣東降雨天氣增多，下午14時，粵東等地有陣雨出沒，肇慶、佛山、江門一帶也有分散降雨。19日起至20日，廣東將出現今年首場「龍舟水」天氣過程，粵西、珠江三角洲和粵東市縣先後有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，粵北市縣有大雨到暴雨局部大暴雨；降雨時伴隨短時強降水和局部8級左右雷雨大風等強烈對流天氣。

其中，廣東省自西向東有一次大到暴雨局部特、大暴雨，氣象部門預判廣州市內澇較高風險區，包括市區，番禺南村、洛浦、大石、市橋，南沙橫瀝、東湧、南沙街道，花都新華街道等。

據悉，龍舟水為中國華南地區端午節前後的一種大範圍強降水現象。每年端午節前後，南方暖濕氣流活躍，與從北方南進的冷空氣在廣東和廣西、福建、海南一帶交匯，往往會出現持續性的、大範圍的強降水。而這期間正值端午節龍舟競渡之時，同時也是前汛期（4月至6月）有一段降水較為集中的時期，民間將此時強降水稱為龍舟水。

據廣東省氣象服務中心微博消息，預計今年「龍舟水」主要降水時段，5月19日到6月18日。另外氣象部門提醒，龍舟水易在凌晨至早上出現，相較白天，給人帶來的不便更加明顯。消息一出，「廣東人將挑戰暴雨上班30天」相關話題立即衝上微博熱搜，不少當地網友紛紛留言表示，「暴雨三十天，不能放假嗎？」「不可能吧，30天下雨的話那不是全淹完。」「每年低窪地方都會淹，年年有魚。」

中國氣象台預計，19日至20日，南方強降雨過程持續，西南地區東部、江漢、華南、江南南部將有一次強降雨過程，廣西、廣東、福建等地部分地區有大到暴雨，其中廣西東南部、廣東西南部等地有大暴雨，局地特大雨。而上述部分地區伴隨短時強降水，局部有雷暴大風或冰雹等強烈對流天氣。此外，華北、東北等地今日有雷雨天氣，部分地區雨量可達中雨，局地大雨。

官方還預測，今年廣東省平均雨量約350毫米（常年325.2毫米），全市平均累計雨量為400至500毫米，較常年同期偏多1至3成。料主要有5個降水時段為5月19日至20日、5月25日至27日、5月29日至6月1日、6月8日至12日、6月16日至18日。

廣東省氣象服務中心微博消息指出，預計今年「龍舟水」主要降水時段，5月19日到6月...
廣東省氣象服務中心微博消息指出，預計今年「龍舟水」主要降水時段，5月19日到6月18日。消息一出，「廣東人將挑戰暴雨上班30天」相關話題立即衝上微博熱搜。（取材自中國天氣微博）

暴雨 端午節 微博

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