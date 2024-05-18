中古航線正式復航 中國公民可免簽入境古巴

古巴總理馬雷羅與中國駐古巴大使馬輝5月17日在哈瓦那一同歡迎中國國際航空復航首班機到達。（圖／取自中國大陸駐古巴大使館官方網站）

古巴 旅遊部長加西亞於當地時間5月4日宣布，持有普通護照的中國公民可免證入境古巴，且中國與古巴將恢復直航班機。近日，首班「中國-古巴」直航客機，順利於當地時間5月17日傍晚飛抵古巴哈瓦那何塞馬蒂國際機場（José Martí International Airport）。加西亞同日宣布，即日起持普通護照的中國公民可免簽入境古巴。

據新華社，當地時間5月17日，一架由中國國際航空公司營運的波音787-9編號「CA865」客機於下午18時29分在哈瓦那降落，同時，這象徵著標「北京-馬德里-哈瓦那」直飛航班成功復航。而當地機場為迎接搭載近120名中國乘客的航班舉行水門歡迎儀式歡迎航班抵達，並在飛機空橋走道進行剪綵，慶祝中古兩國復航。

當日，古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero Cruz）也到場迎接抵達的中國旅客。馬雷羅在機場儀式上稱，在中古兩國不懈努力下，雙方直航復航終於夢想成真，這也是兩黨、兩國政府和人民關係不斷加強的結果。同時，加西亞也在儀式上宣布，即日起持普通護照的中國公民可免簽入境古巴。

此外，中國駐古巴大使馬輝在儀式上表示，中古恢復直航將是深化旅遊合作、助力古巴經濟復甦的實際舉措，共建中古命運共同體邁出了堅實一步。期待兩國政府部門和企業繼續通力合作，使「說走就走的旅行」成為現實，續寫兩國人民相知相伴、兩國文化交流互鑒、兩黨兩國特殊友好關係不斷得到新發展的精彩篇章。

而搭乘中古復航首班機的浙江籍旅客王艷稱，之前從中國前往古巴需要轉機且轉機時間較長，這趟直航航班無需旅遊簽證 和過境簽證，更加方便中國遊客前往該地。