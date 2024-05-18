聯合國特別報告員：對中國單邊制裁違反國際法 籲取消

近日訪問中國的聯合國人權理事會特別報告員杜晗17日在北京表示，對中國的單邊制裁損害中國經濟與百姓人權，且不符合國際法，呼籲各國應解除相關舉措。（截取自央視）

近日訪問中國的聯合國 人權理事會特別報告員表示，對中國的單邊制裁損害中國經濟與百姓人權，對人文交流與科學合作亦產生負面影響。她強調，對中國的單邊制裁不符合國際法，呼籲各國應解除對中國的制裁，並採取強有力的行動遏制其管轄下的企業和其他行為體過度遵守制裁。

央視報導，聯合國人權理事會單邊強制措施對人權負面影響問題特別報告員杜晗5月6日至17日訪中，期間她走訪了北京、深圳、新疆 等地，會見了中方的非政府組織、協會、學術機構和企業的相關人員，收集第一手資料，調查美國等西方國家實施單方面制裁對華人企業、民眾享有人權造成的不良影響。

杜晗17日下午在北京舉行記者會，介紹此訪的初步調查成果。杜晗指出，許多外國企業擔心他們與中國企業發生關聯而遭受二級制裁，便停止了業務往來，這種過度遵守的問題，也使得中國企業的營業額大幅下降，同時損失了海外市場，尤其是美國和加拿大的市場。

她又指出，新疆受到的影響尤其嚴重，由於與新疆有任何關聯，都面臨制裁和扣押以及隨之而來的「聲譽受損」的風險，許多企業因為害怕制裁而在參與涉及新疆實體的供應鏈時猶豫不決。在全球市場佔很大比重的棉花、番茄等農產品，以及光電產業等，都因制裁遭受多重衝擊。

她還指出，由於單邊制裁本身或外國企業和實體過度遵守制裁措施，外企在華商業活動的下降和全球市場的重大損失造成了失業，從而破壞社會保護計畫，對最脆弱的群體造成不成比例的影響，尤其是在勞動密集型部門，包括婦女、老年人和所有非正規就業 人員。

杜晗說，針對中國、中國公司或個人的單方面制裁不符合國際法，她舉例，美國以強迫勞動為由對新疆實施的制裁，嚴重破壞了訴諸司法的機會和國際法的基本原則。

她還說，現在只要和新疆有任何關係，就會被指稱跟「強迫勞動」有關。而被指稱的一方需要去舉證證明自己的清白，「這完全是舉證責任倒置」，按國際法，一般要做「無罪推定」，現在美國則完全反過來，這違反了國際法最基本的內容。

杜晗還提到，這些制裁除了損害中國的經濟與民生外，也對人文交流與科學合作產生負面影響。她表示，有中國學者反映，一些國家以國家安全為由，將中國多所著名大學和研究中心列入制裁名單，中國與外國機構之間的交流計畫、獎學金和聯合研究計畫被中斷，中國學生和學者甚至會在入境時遭拒絕或接受漫長的盤查。

杜晗呼籲，制裁方取消和暫停所有未經聯合國安理會授權的單方面制裁，因為這違反國際法，並最終導致侵犯人權。她表示，歡迎中國通過其制定的反制裁和「阻斷」立法，並認為這是為最大限度地減少過度遵守和保護中國實體和個人的權利而採取的進一步措施。

她並指出，對於單邊制裁的過度遵守，其危害不亞於制裁本身。在域外實施單邊制裁是非法的，她呼籲制裁國應有效解決其域內企業和其他實體過度遵守制裁的問題，以減輕或完全消除任何不利的人道主義影響。